Pulpileño y Mazarrón empatan en un partido poco vistoso

Atlético Pulpileño y Mazarrón CF disputaron un típico partido de pretemporada, con dos equipos bien organizados atrás y con pocas ocasiones de gol. Los 300 aficionados que se dieron cita en el San Miguel de Pulpí bajo un estricto protocolo COVID19, no pudieron ver goles en el primer partido de pretemporada en tierras almerienses.

Sebas López dispuso de un equipo donde Mati y Rubén Primo ejercieron de centrales y con Juanra, Diego López y Alberto en el centro del campo. En el primer acto los locales tuvieron más la posesión del balón y gozaron de la única ocasión de gol del partido, con un centro desde banda derecha al segundo palo, que Juanra sólo ante Emilio, mandó muy por encima de la porteria defendida por Emilio.

El Mazarrón CF ha cambiado mucho con respecto al partido que jugó ante el Lorca CF Base División de Honor. Seguro en defensa con Edu y Juande de centrales, también destacaron en el centro del campo los lumbrerenses Ángel y Ortuño.

En el segundo acto, muchos cambios, menos ocasiones y juego trabado, típico partido de pretemporada con muchas pruebas en los dos equipos.

Debutó en el cuadro mazarronero Edu Serrano, lateral zurdo que llega procedente del Águilas FC

Sergio Sánchez, técnico lorquino del Mazarrón CF analizaba el partido para COPE y destacaba la llegada de José David para reforzar el ataque del equipo rojillo.

El ex delantero del Águilas FC y del Pulpileño estará disponible para Sergio Sánchez desde el lunes y podrá jugar el sábado 10 ante el Águilas FC partido que se disputará en tierras aguileñas, pendiente de horario.