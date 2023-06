Perona "Me gustaría volver hacer historia"

Jorge Perona ha sido presentado como nuevo entrenador del CF Lorca Deportiva. El acto se ha desarrolado en el Hotel Jardines de Lorca, un evento en el que ha estado presente la edil de deportes en funciones, Irene Jódar, así como dos personas muy vinculadas al fútbol en Lorca.

Antonio Baños, ex presidente del Lorca Deportiva CF y quien tuviera a Jorge Perona como jugador quiso arropar al valenciano en el acto de presentación y conocer detalles del nuevo proyecto de fútbol en la Ciudad del Sol.

También estuvo en el acto, Joaquín Flores, ex presidente de la entidad lorquina y quien charló con algunos de los aficionados que se dieron cita en el evento.

El acto, arrancó con las palabras del DT lorquino David Navarro que comenzaba indicando que "por su forma de dirigir a los equipos y su trayectoria en Archena y Racing Murcia era la persona ideal".

El técnico valenciano destacó que " yo tenía muy claro que quería venir al CF Lorca Deportiva , ya se lo pedí a Joaquín Flores cuando era presidente del club. Buscaba un equipo con el que luchar por la primera plaza en Tercera y se perfectamente que el objetivo es ascender".

Perona ha subrayado y dejado claro que "no voy a entrenar ningún jugador que no tenga nivel. Queremos profesionalizar el equipo todo lo posible." Perona tiene buen recuerdo de su paso por Lorca y quiere volver a triunfar en la Ciudad del Sol. "He tenido varias posibilidades pero cuando me llamó David Navarro no me lo pensé más. Me gustaría volver hacer historia aquí".

Sobre la plantilla resaltó que además de Albert, Moha y Peli se renovará a Fresneda y Bermejo, mientras que Aznar y Mendizábal tienen un año más de contrato. No habrá más renovaciones. De la mano del técnico llegarán jugadores que conoce bien y se hará una mezcla de jugadores de superior categoría y jugadores destacados de Tercera.

David Navarro ha confirmado que "Carrasco tiene una oferta en firme del CF Lorca Deportiva pero sabemos que es tiempo de esperar. El tendrá ofertas de superior categoría, pero habrá que esperar hasta el final." También se está en negociaciones con Bermejo, "confiamos en que siga."

El cuerpo técnico del club lorquino para el curso 23/24, es el formado por Perona, Raúl Campuzano (2 entrenador), José Juan Montoya "Monti" (Preparador físico) y Salus Campuzano (scouting)

Juan Manuel López, vicepresidente del CF Lorca Deportiva aseguró que "si vienen jugadores fuera de España es para subir el nivel.

La idea es seguir trayendo partidos internacionales como el Ghana - Nicaragua y clubes internacionales."