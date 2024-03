Luismi López "siempre que vuelves a casa es especial"

"No he vivido nunca jugar con una camiseta que no sea la del CF Lorca Deportiva en el Artés Carrasco, no se si será raro, imagino que sí".

Luismi López, atiende a COPE en la previa del partido que jugará este sábado a las 19.00 horas en el Artés Carrasco el CF Lorca Deportiva y el Unión Molinense. El jugador lorquino, uno de los más icónicos, queridos y respetados por la afición blanquiazul en los últimos años regresa a la "siempre ha sido mi casa" y lo hace con la camiseta de otro equipo, en este caso del máximo rival del equipo de la Ciudad del Sol en la lucha por los puestos de playoff.





El ex capitán del CF Lorca Deportiva ha jugado partidos ante el equipo de su ciudad, pero en este caso, podría ser la primera vez que lo hiciera en el Artés Carrasco, tras tener que salir del equipo donde logró sus mayores éxitos deportivos para jugar en otras ciudades como Cádiz,Águilas o Molina.

Sobre la cita de este fin de semana, destaca la importancia que tiene por que los dos equipos estaban confeccionados para cotas altas "nuestro objetivo era playoff y desde octubre estamos ahí metidos. Está todo tan parejo y este fin de semana ha dado la casualidad que los dos equipos llegan con dos derrotas"

Para el laterla derecho, el partido "no será definitivo, UCAM, Imperial, nosotros o el CF Lorca Deportiva estarán luchando hasta el final. Salvo el primer puesto de La Minera e incluso CD Cieza, yo que creo que todo está por decidir"

El equipo local llega con la presión de ganar tras dos partidos seguidos con derrota, caso de Imperial y Caravaca, este último además ofreciendo una imagen pobre, la necesidad de puntuar en los lorquinos puede ser un arma para aprovechar por un equipo, el de Sergio Sánchez, que conoce muy bien todos los secretos del Artés, "el partido ante el CD Algar lo tuvimos que ganar por ocasiones, merecimos más, el otro día ante UCAM estuvo más igualado, son situaciones diferentes, el Lorca creo que estaba confeccionado para luchar por el primer puesto y nosotros por entrar en playoff, ese es nuestro objetivo."

Luismi López, quien además es entrenador del Cantera Lorca Deportiva, considera que el "partido será igualado, dos equipos que quieren subir, hacer playoff, será un partido precisamente de playoff, lo único que para nosotros cambia es la superficie y creo que nos beneficia"

Sobre un análisis del rival indica que "todos son buenos jugadores, Cristo está en un gran estado de forma, Cristian es un gran portero, es un equipo que tiene que estar arriba y creo que lo harán"

A pesar de llevar al CF Lorca Deportiva muy ligado a el, tiene las ideas claras "ojalá que entre el Molinense en playoff y lleguemos a la final para poder ascender"

Otra cosa que también apuntó que tiene bastante clara, es si marca un gol "si marco no lo celebraré, además no suelo marcar muchos goles, así que no espero marcar aquí"