Los aficionados del Águilas FC ya puedan adquirir la camiseta de su equipo.

El Águilas FC sigue preparando el partido que jugará el próximo domingo a las 11.30 horas en Las Tejeras ante la UD Los Garres. Los dos equipos no jugaron partido el pasado fin de semana. El equipo local de Los Garres deido a que descansaba y el Águilas FC por los casos positivos COVID19 en la plantilla del Churra, rival que debía viajar a la localidad costera.

El equipo aguileño podrá contar para este partido con jugadores como Felipe y Edmundssson que no pudieron jugar en la primera jornada debido a que no habían recibido el tránsfer.

En el apartado extradeportivo, el equipo costero ha puesto a la venta la camiseta del club. Los aficionados pueden adquirir la elástica de su equipo al precio de 40 euros en la sede del Museo Aguileño, así como mascarillas pesonalizadas del equipo blanquiazul al precio de 5 euros.