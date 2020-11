El Lorca FC viajará sin entrenador al Ángel Celdrán

La lamentable gestión de Roberto Torres del proyecto 20/21 en el Lorca FC ya está dejando sus primeras consecuencias. Adrián Campoy, ayudante técnico que se hizo cargo del equipo tras la destitución de Victor Dus ha publicado un mensaje en su cuenta personal de Twitter donde expresa su salida del conjunto lorquino "Trabajo, sacrificio, compromiso y responsabilidad. Por mi parte no ha quedado nada en el tintero. Hasta nunca Lorca FC". El ex jugador del equipo lorquino, colgó las botas debido a una lesión de cadera, se hizo cargo de la plantilla cuando se tomó la decisión de destituir a Victor Dus tras los resultados negativos de inicio de temporada y asumió la responsabilidad como "puente" ante la llegada de Juan José Asensio, técnico que no entrenará en el Artés Carrasco tras la decisión del empresario madrileño de no pagar nada más. Campoy, asumió la responsabilidad y gestionó el trabajo de equipo la semana previa a la visita del Mazarrón FC al Artés Carrasco, disponiendo de un equipo "sorpresa" y renovado sobre el terreno de juego con la ausencia de jugadores como Valdeolivas, Cristo Martín y Dieguito que se quedaron en el banquillo.

Campoy confió en los que hasta unos días antes fueron sus compañeros, y aunque el resultado no fue el deseado (1-1), se mostró satisfecho al final del encuentro por el trabajo y la entrega de los suyos, que en un partido irregular, sumaron su primer punto en liga.



Tras la salida de Adrián Campoy de la disciplina blanquiazul, Sergio Caballero, entrenador de porteros, será el que ejerza de entrenador durante lo que resta de semana y en lo que será la segunda jornada del club sin un técnico oficial. De esta forma, sólo podrá estar en esta situación una semana más el Lorca FC, ya que a partir de la tercera semana que no presente técnico, se le descontarán puntos, pudiendo ser descalificado en caso de reiteración.

En cuanto a la plantilla, algunos jugadores están esperando a que Roberto Torres abone la mensualidad de Octubre y así poder marcharse a otro equipo. Hasta cuatro o cinco futbolistas de la plantilla ya tendrían acordada la llegada a otro club de la categoría, pero necesitan la baja federativa para poder abandonar la disciplina del cuadro blanquiazul.

La situación será complicada para los integrantes del cuadro lorquino, que el domingo viajarán en sus coches particulares, como han venido haciendo hasta la fecha, al Llano del Beal, para medirse a la Deportiva Minera, pero sabiendo que no cobrarán la gasolina del desplazamiento ni tampoco sus emolumentos del mes de noviembre.