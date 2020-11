El Lorca FC suma un punto que sabe a poco

El Lorca FC suma su primer punto de la temporada gracias al empate logrado hoy en su terreno de juego ante el Mazarrón CF de Sergio Sánchez en un partido igualado y donde los lorquinos comenzaron más entonados que los mazarroneros pero que se fueron diluyendo conforme pasaron los minutos.

Adrián Campoy, técnico eventual por la destitución de Víctor Dus colocó un once "revolucionario" con Morales bajo palos, línea de tres formada por Cayu, Vera y Gimeno en defensa, hombres de largo recorrido como Bermejo y Antoñito en bandas y con Sergio León y Pelayo que debutó en el once lorquino en el centro del campo. En punta de ataque Asensio, Jaime Isuardi y Eloy Escandón.

El Lorca FC avisó primero en el encuentro y lo hizo con el gol de Asensio tras un buen balón botado de falta lateral, en el que el lorquino se adelantó a la zaga mazarronera y batió al arquero Emilio.

Con el 1-0, el equipo lorquino pudo marcar el segundo, pero Isuardi no definitó bien ante el arquero visitante y no vio tampoco la incorporación de Asensio, sólo dentro del área.

Antes del descanso llegó el gol del empate visitante. Lo haría el aguileño José David, tras transformar una pena máxima realizada por Cayuela en el minuto 43.

En la reanudación, el Mazarrón CF salió a por el partido y se pudo llevar los tres puntos de no ser por Omar, que falló un penalti al inicio de la segunda parte. Marcos Morales, acertó el lanzamiento del atacante visitantes y detuvo lo que pudo ser el 1-2.

A partir de ese momento el partido se volvió loco y no tuvo dominador claro, con llegada a las dos áreas y con fallos bruscos en labores defensivas de los dos equipos.

En la recta final, el arquero Emilio salvó el posible 2-1 en la misma línea de gol. El árbitro asistente consideró que el balón no atravesó la línea de gol.