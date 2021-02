El Lorca FC recibe al Racing Murcia en el Artés Carrasco.

Semana importante en el subgrupo A donde el Atlético Pulpileño de Sebas López y Gabi Belmonte puede aumentar distancias con respecto al Águilas FC, equipo que descansa este domingo.

Los de Vicente Mir pincharon contra Los Garres en su estadio (0-0) y no aprovecharon el partido aplazado de los almerienses con el Real Murcia Imperial, por lo que el cuadro almeriense puede volver a marcar distancias importantes en la clasificación, aumentando la renta hasta los nueve puntos con un partido por disputar al igual que los costeros.

El Pulpileño tendrá enfrente al Olímpico de Totana (domingo 17.30 horas)que viene de perder entre semana contra el Minerva por 2-1. El recien llegado Julen Gutiérrez podrá debutar en el equipo rojinegro.

En este grupo también se jugará el Churra - El Palmar (11.30 horas), Plus Ultra - Minerva (12.00 horas) y UCAM B - Los Garres (16.00horas). El partido entre Bullense y Real Murcia B está aplazado por COVID19.

En el subgrupo B las miradas estarán colocadas en el Artés Carrasco, donde a las 17.00 horas el equipo de Pepe Garijo recibe al Racing Murcia, uno de los candidatos al ascenso en el subgrupo. Los de Pedreño llegan a Lorca con Drenthe, ex del Real Madrid buscando minutos y mejorando su forma física, así como con la presencia de Juan Arcas, lorquino que estuviera en el CF Lorca Deportiva y Pulpileño entre otros, y el ex blanquiazul Cristo Martín.

Los lorquinos llevan más de tres meses sin marcar un gol, y su objetivo será no salir goleado.

El líder de este subgrupo, Cartagena B jugará el domingo a las 11.30 horas contra el CAP Ciudad de Murcia en Pinatar Arena, La Unión se enfrentará a la Deportiva Minera el domingo a las 11.30 horas y el Cartagena FC será el rival del Huércal Overa el domingo a las 16.00 horas. Por último, el Mar Menor jugará contra el Mazarrón FC de Andreo, quien se hace cargo del equipo tras la detitución de Sergio Sánchez. El partido se jugará en el Pitín a las 17.00 horas.