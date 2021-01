El Lorca FC jugará el domingo a las 18.00 horas en el Artés Carrasco

El partido entre el Lorca FC y el Mar Menor, se jugará definitivamente en el Artés Carrasco el domingo a las 18.00 horas. Así lo ha decidido la directiva del equipo lorquino en las últimas horas. Hace unas semanas, la idea era bien diferente, jugar contra La Unión Atlético y Mar Menor en el Juan Casuco, pero sólo se ha jugado un encuentro en el anexo al principal estadio de la ciudad.

De cara a ese partido, Pepe Garijo, quien continúa al frente del club tras la salida de Quique Pina Sánchez, ha gestionado la llegada de tres jugadores, Ionu Casian Anghel, centrocampista con pasaporte inglés y también la llegada de Mike Gerard Serge y Alexandre Calude, este último de nacionalidad francesa. No serán los últimos ya que se espera la llegada de este perfil de jugadores, franceses, jóvenes, y con poca experiencia en el fútbol español, teniendo como objetivo completar mínimo 20 fichas para poder terminar la temporada.

Por el momento, el club blanquiazul tiene inscritos en la FFRM a 19 jugadores, pero el fin de semana pasado, sólo 13 estaba disponibles para el técnico.

Comienza la segunda vuelta con sólo un punto en el casillero blanquiazul, y tras los volantazos que se han realizado desde la dirección del club esta temporada, el objetivo es intentar terminar el curso de la mejor manera posible. Para poder alcanzar la salvación, los blanquiazules deberían hacer una segunda vuelta perfecta, algo que se antoja imposible.

El próximo domingo, el Mar Menor es claro favorito con un equipo donde resaltan y destacan jugadores como Marcos Legaz, recién incorporado del CF Lorca Deportiva o Sergio León, ex del Lorca FC. Además en sus filas hay jugadores como Isuardi, que también jugó en el cuadro lorquino en las primeras jornadas siendo uno de los destacados y otros jugadores contrastados en Tercerca como el atacante Antonio Martínez, ex del Lorca Atlético, Rocamora, Tormos, Cifuentes ex del CF Lorca Deportiva, Iñaki o el guardameta Facundo.