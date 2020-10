El Lorca FC empata a dos ante Los Garres en un partido donde le faltó definición

El Lorca FC y la UD Los Garres empataron a dos en el partido amistoso que se jugó en el Juan Casuco. El cuadro de Víctor Dus, poco a poco se va pareciendo al equipo que quiere el técnico lorquino, con triangulaciones de balón a primer toque, seriedad en defensa y velocidad por bandas. Cayu, volvió a ser un destacado en el costado izquierdo y Bermejo en la segunda parte, resultó decisivo para remontar el encuentro.

Los lorquinos pudieron adelantarse en el marcador, pero sería tras el saque de una falta, cuando se adelantaría el equipo visitante. Álvaro, puso el 0-1 en el marcador. Posteriormente Dieguito, Isuardi y Basilio tuvieron ocasiones para levantar el encuentro, pero no sería hasta la segunda parte cuando llegarían los goles lorquinos. Isuardi y Bermejo, anotaron el quinto y tercer gol de sus cuentas respectivamente para voltear el marcador. Maikel, ex delantero del CF Lorca Deportiva puso el 2-2 definitivo en la recta final del partido.

En la recta final del encuentro llegaron numerosos cambios en los dos equipos, llegando a debutar los jóvenes del Lorca CF Base Alex Martínez y Camacho con el primer equipo.

Manolín y Terol no jugaron por parte de la UD Los Garres ya que están lesionados, entre otros varios jugadores que no pudieron estar a disposición de Alberto Castillo.

El próximo sábado a las 18.00 horas, el Lorca FC jugará el último partido de la pretemporada. Su rival será el Olímpico de Totana.