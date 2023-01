El CF Lorca Deportiva reforzará su plantilla con tres fichajes

El CF Lorca Deportiva sabe que tiene que reforzar sus líneas de juego para optar a los puestos de playoff de ascenso e incluso luchar por la primera posición de un grupo XIII que está demostrando está más igualado que nunca.

La dirección deportiva encabezada por David Navarro "Peki" y el cuerpo técnico quiere hacer un refuerzo por línea, para lograr dar un salto de calidad en la plantilla y optar a todo en la segunda parte de la competición. El partido ante el Alcantarilla volvió a reflejar la falta de gol que acusa el equipo de Aracil, con muchas llegadas a zona de peligro gracias a Leomar Pinto, Dani Bermejo, Titi y Cellou pero poca definición.

El equipo blanquiazul ha estado sondeando el mercado de delanteros de la Región de Murcia en busca de un suplemento en ataque para Titi, pero las variables económicas no acompañan al club lorquino.

Revilla, ex del Yeclano y Josema, ex del Cartagena B eran dos piezas en las que estaba interesado el CF Lorca Deportiva, pero no ha podido llegar económicamente a ninguna de las dos opciones. Revilla ha fichado por el Don Benito y Josema ha reforzado a La Unión Altético de Palomeque. A pesar de no lograr la llegada de ninguno de estos dos arietes, el equipo lorquino tiene muy avanzadas las negociaciones con un delantero centro que podría estar a disposición de Sergio Aracil incluso para este próximo domingo, de cara al partido que jugará el CF Lorca Deportiva en su estadio ante El Palmar.

Otra de las posiciones que quiere cubrir el equipo de la Ciudad del Sol es la de centrocampista. Óscar Oliva, ya tanteado en verano, es la principal opción para los lorquinos, aunque una vez más entra a ejercer un papel imporante el tema económico. Los flecos no se solucionaron en verano y se estudia la fórmula para que el "Mago" andaluz pueda vestir de nuevo la camiseta lorquina.

Por último, George Lucas tendrá que ser operado de pubis, y será baja. Ante este inconveniente, el equipo blanquiazul ya tiene una pieza cerrada para su incorporación inmediata. Es el fichaje más adelantado de los tres que se quieren cerrar y también sería muy posible la llegada de un defensor antes de que acabe la semana.

De esta forma, Aracil, podría contar con un defensa y un atacante más, de cara al partido que se jugará, a priori, este domingo a las 17h en el Artés Carrasco ante El Palmar, primer partido del 2023 en casa para el cuadro blanquiazul.