El CF Lorca Deportiva quiere luchar por el ascenso directo

Hugo Issa ha encontrado inversores que puedan ayudarle en el proyecto del CF Lorca Deportiva tras tres años en las que las pérdidas deportivas y económicas habían mermado la confianza del argentino en su proyecto.

El descenso de Segunda B tras un año de pandemia y una temporada en el grupo XIII marcada por los malos resultados deportivos, habían desencadenado una "tormenta de dudas" en la continuidad del proyecto por parte de Hugo Issa, quien había cumplido con todos y cada uno de los emolumentos a los que se comprometió durante este ciclo.

Tal y como adelantó DXT Cope, la continuidad del argentino en Lorca pasaba por la llegada de una inversión que le amortiguara el gran desembolso económico, más de un millón y medio de euros, aportado hasta el momento. Una pieza clave ha sido el lorquino David Navarro "Peki", ex gerente de Cádiz CF y Granada FC entre otros, que desde finales del curso pasado se ha convertido en el hombre de confianza de Hugo Issa y un pilar fundamental para la llegada de este grupo inversor mexicano. David Navarro, quien sigue analizando propuestas de varios equipos del fútbol profesional para hacerse con sus servicios, cuenta con una serie de enlaces y contactos con empresas vinculadas al mundo del fútbol, que ha hecho posible la aportación de "oxígeno" al proyecto deportivo del equipo de la Ciudad del Sol.

Tras varios meses de gestión y complicadas negociaciones, el acuerdo entre el capital mexicano y Hugo Issa es total, por lo que se darán a conocer detalles del mismo en próximos días.

Según ha podido saber esta redacción, el proyecto es ambicioso, con el objetivo de ascender de forma inmediata a Segunda RFEF, por lo que habrá que pelear con equipos potentes del grupo XIII como el Águilas FC, Atlético Pulpileño y otros, para alcanzar la primera posición que de el salto directo de categoría.

La gestión de la entidad será de forma conjunta, Hugo Issa, ha vendido el 50% del club y seguirá siendo presidente, mientras que el nuevo grupo inversor también formará parte de las decisiones y tendrá personas de confianza en la gestión del proyecto.

En el plano deportivo, Sergio Aracil tiene todas las "papeletas" para seguir un año más en el banquillo. El propio Hugo Issa, al finalizar el curso, mostró su satisfacción por el trabajo del ex técnico del UCAM durante las jornadas en la que se hizo cargo del banquillo del Artés Carrasco, y a pesar de no lograr el objetivo que era jugar playoff, dejó entrever que era su hombre para el cargo. Aracil, formará su grupo de trabajo y contará con una plantilla de calidad, donde ya empiezan a sonar nombres y entre los que destacan futbolistas como Hortal (ex guardameta blanquiazul), el defensa y lateral Juanjo (ex del Águilas FC), el centrocampista Iñigo Barrenetxea (ex de Lorca FC, Pulpileño y otros) o el"multiusos" Luismi López, quien regresaría al equipo lorquino tras su paso por el Águilas FC y Villarrobledo.

Durante las próximas semanas y días se conocerán más detalles de este proyecto, con el que Hugo Issa buscará que el CF Lorca Deportiva y la ciudad vuelvan a "latir" y disfrutar con buenas tardes de fútbol.