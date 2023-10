El CF Lorca Deportiva prepara el partido ante el Molinense con un amistoso ante el CD Lumbreras

El CF Lorca Deportiva preparará esta semana su partido ante el Molinense de Sergio Sánchez, con un partido amistoso que jugarán los de Perona ante el CD Lumbreras el miércoles a las 20.30 horas.

El cuadro lorquino, que se impuso el pasado jueves 2-0 al Caravaca en el Centenario El Rubial, aprovechará ese partido amistoso para meter ritmo de competición a los suyos tras varios días de descanso.

Perona no quiere sorpresas y busca que sus jugadores lleguen motivados y metidos en dinámica de juego ante una cita importante, como es el próximo domingo a las 17.00 horas en el Sánchez Cánovas ante el Unión Molinense, equipo que está octavo de grupo con 8 puntos y que necesita reaccionar para no verse alejado de la zona de playoff.

Será un partido especial para el técnico lorquino Sergio Sánchez, que se mide a su ex equipo, así como para gran parte de la plantilla, ya que cuenta con ex lorquinistas como Luismi López, Rubén Primo, Iñaki Quereda, Miguel Ángel Ballesta y Manu Costa. Por si fuera poco, el portero lorquino Marc Aznar y el aguileño Parra, también están a las órdenes de Sergio Sánchez, así como el ex central del Pulpileño Gaffour, siendo para todos ellos también un partido muy especial.

El cuadro de la Ciudad del Sol llega a esta cita como líder con 15 puntos y sólo un partido perdido, ante el UCAM B, precisamente rival, que ganó este domingo 1-0 al cuadro de Molina.