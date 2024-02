El CF Lorca Deportiva ofrece una alegría a su afición (2-0)

El CF Lorca Deportiva se impuso 2-0 al Plus Ultra en su terreno de juego y suma su segunda victoria seguida, algo que no ocurria desde la jornada 5 y 6 cuando se ganó al Imperial y Caravaca.

El cuadro blanquiazul se mantiene en quinta posición de la clasificación con 33 puntos empatado con el Imperial tras sumar tres puntos en un partido marcado por las claras ocasiones que dispuso el cuadro de Juan Arsenal y que no fueron aprovechadas.

La primera de ellas llegó en el minuto 5, cuando Bermejo se plantó en un mano a mano con el portero visitante y le faltó claridad para la definición. Posteriormente llegaría otra ocasión clara de Solsona, que junto con Cristo García no supo definir para marcar el gol.

Quien sí logró abrir la lata fue Alberto Vázquez, jugador que ha debutado con la camiseta del equipo lorquino en casa, y haciendo un buen gol con un disparo desde la frontal del área.

Gol de Alberto Vázquez para poner con ventaja al @lorcadeportiva

1-0 ante @CDPlusUltra en el minuto 25 de partido. pic.twitter.com/4JEV2bRTZE — Cope_Lorca_Águilas (@COPE_Lorca_) February 4, 2024

Al descanso se llegó con 1-0 pero con la sensación de que el cuadro blanquiazul podría irse con más ventaja al vestuario.

La salida de vestuarios no le sentó bien al cuadro local, que dispuso de los peores minutos del encuentro, muy nervioso en defensa y concediendo mucho peligro a los atacantes del Plus Ultra. Minutos de tensión en la grada que veía como su equipo no era capaz de cerrar el partido, a pesar de dos ocasiones claras más para cerrar el partido, las dos en las botas de Cristo García.

El ex atacante del Águilas FC y Pulpileño si acertó a la tercera. No desaprovechó un disparo fuerte desde la frontal del área en el minuto 83 para cerrar el marcador y poner el defintivo 2-0.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? A la tercera fue la vencida.@CristoGarciaalc no falla en el mano a mano ante Toni para poner el 2-0.

?? El gol lo celebra con "voltereta"

Llega el tanto de la tranquilidad para los de @ArsenalJuan

Minuto 83

??? @lorcadeportiva 2

??? @CDPlusUltra 0 pic.twitter.com/EVq2J6d8ds — Cope_Lorca_Águilas (@COPE_Lorca_) February 4, 2024

Dos victorias seguidas que ofrecen los mejores resultados del club blanquiazul en las últimas semanas, y acumula tres partidos sin perder antes de viajar al Algar para medirse al CD Algar y afrontar los dos partidos importantes en casa ante el UCAM B e Imperial que pueden definir el dibujo de los playoff de ascenso.

FICHA TÉCNICA

CF LORCA DEPORTIVA (2) . Arco, Fresneda, Solsona, Vázquez, Héctor, Fran Navarro, Bertoméu, Dani Bermejo, Ramón Arcas, Cristo García y Hamza.

PLUS ULTRA (0). Toni, Dani, Rodri, Pitu, Fede, Andrés, Carlos, Adriano, Joaquín, Parra y Marcos.

GOLES . (1-0) Alberto Vázquez con un buen chut desde la frontal del área. (2-0) Cristo García.

Incidencias. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Demetrio Martinez, ex jugador del Lorca Deportiva en los años 70 y 80.

Carmen Orovio, presidenta de la AECC hizo el saque de honor.

En los prolegómenos del partido se hizo saque de honor por parte de Carmen Orovio, presidenta de @AECCLORCA y se guardó minuto de silencio en memoria de Demetrio Martínez, ex jugador del Lorca Deportiva en los años 70 y 80 pic.twitter.com/D3AN5FHHEj — Cope_Lorca_Águilas (@COPE_Lorca_) February 4, 2024