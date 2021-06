El CF Lorca Deportiva liquida su deuda con AFE y evita el descenso administrativo

El CF Lorca Deportiva ha cerrado su deuda con AFE en las últimas horas. Fuentes del club blanquiazul han confirmado a DXT COPE LORCA, que la entidad ha zanjado su deuda con los jugadores que terminaron el curso en Mayo así como con los jugadores que salieron de la entidad lorquina en el mercado de invierno.

Hugo Issa, actualmente en Estados Unidos donde sigue reunido con empresarios en la búsqueda de capita para el próximo curso en Tercera División, ha dado el "OK" a la operación tras comunicar la Asociación de Futbolistas Españoles, la cantidad exacta que se adeudaba a los integrantes del plantel blanquiazul.

COPE no ha tenido acceso a la cifra exacta, pero sí ha conocido que se debía la última nómina a la plantilla, algunas primas por el ascenso a Segunda B del año anterior a algunos jugadores, así como mensualidades que habían quedado "colgadas" a jugadores que salieron del club en el mercado invernal.

De esta forma, Hugo Issa, sigue cumpliendo con su proyecto, tal y como destacó a su llegada a la ciudad del Sol. Un proyecto, en el que ha gastado "más de un millón de euros" y donde ha tenido "poco apoyo, tanto del tejido empresarial, como de los seguidores al fútbol en la ciudad".

Cristian "Tano" Nasuti sigue centrado en la confección de la plantilla, y ahora mismo está centrado en la contratación del míster que deberá llevar el barco lo más alto posible esta temporada.

La primera opción de club es la continuidad de Juan José Asensio, pero el aguileño no está de acuerdo con los emolumentos que le están ofreciendo desde la entidad lorquina. En caso de que no prospere la opción de Asensio, el club trabaja con dos nombres en la recámara.

Sergio Sánchez, quien no vería con malos ojos una tercera etapa en el club blanquiazul (si Joaquín Flores entra de lleno a ayudar a Hugo Issa, esta opción ganaría muchos enteros) y Antonio Alcázar "Tato", quien el curso pasado estuvo en el Huércal Overa y tiene relación deportiva con Tano Nasuti tras su paso por el Lorca FC.

Este año, será un curso para apretarse el cinturón, sin grandes dispendios y con una plantilla basada en chavales jóvenes de la zona, jugadores de la comarca, reforzados con puntales determinantes.

Cellou, Navarro y Gonzalo Issa, juveniles del Cantera Lorca Deportiva realizarán la pretemporada con la entidad lorquina, a la espera de tomar una decisión por parte del cuerpo técnico, que tendría como principal objetivo el que se siguieran formando en las bases y alternando trabajo con la primera plantilla.

El inicio de Liga está previsto para el 5 de septiembre y Tano Nasuti ya trabaja en el inicio de pretemporada, previsto para el 15 de julio aproximadamente y en cerrar los partidos amistosos de pretemporada.