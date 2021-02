64 jugadores han pasado por las filas del Lorca FC

El Lorca FC ha contado hasta la fecha con 64 jugadores en su plantel. El equipo lorquino ha sufrido tres transformaciones durante la temporada y es fiel reflejo de la incompetencia mostrada por la presidencia, que se está mostrando incapaz de crear un proyecto serio de fútbol.

Sergio Segura y Juan Pedro López, formaron un equipo con jugadores de la comarca y con caché en la categoría para intentar devolver el club a la Segunda División B y bajo la dirección de Víctor Dus no tuvieron un buen inicio de temporada. De hecho el equipo lorquino no sumó ningún punto bajo la dirección del técnico lorquino.

A principio de temporada la plantilla estaba formada por los porteros José Gabriel, Morales y Noguera. En defensa se contaba con José Mariano, Antoñito, David Vera, Álex Díez, Adrián Campoy que pasó a ejercer de entrenador durante una jornada, Cayuela, Gimeno y Jorge Varela. En el centro del campo estaban dentro del plantel, Bermejo, Cristo Martín, Valdeolivas, Totti, Eloy, Pelayo y Sergio León, mientras que en punta de ataque figuraban Asensio, Jesús Ros, Dieguito, Isuardi y Basilio. 23 jugadores para comenzar la temporada y que se marcharon tras el primer cambio de timón del presidente Roberto Torres.

El empresario madrileño le cedió el testigo de la dirección deportiva a Quique Pina Sánchez, hijo del representante de jugadores y ex propietario del Granada CF y Cádiz CF, Quique Pina.

Pina Júnior formó un equipo con jóvenes jugadores procedentes del San Andrés de Preferente, un total de 20 futbolistas que formaban la plantilla con Javi Manzanares y José Miguel de porteros, Adrián, Enrique García, Eric Freire, Iñigo Martínez y Sergio Tornel de defensas. Adrián Ballesta, Antonio, Beethowen, Conejo, Josevi, Juanjo, Pellicer, Alejandro Ros, y Hamed Sako de centrocampistas. Achraf, Paquitas, Rubén Ochoa y Toumani fueron los delanteros.

Tras la salida de Quique Pina de la dirección deportiva, Pepe Garijo, entrenador ha tomado el mando del proyecto deportivo lorquino, donde actualmente y tras el cierre del mercado de fichajes, cuenta con un plantel con 13 jugadores franceses, 5 españoles, un colombiano, un americano y un rumano.

21 jugadores tienen en la actualidad ficha con el cuadro de la Ciudad del Sol, caso de Ismaila Doucore, Adam Luois, Aitor Embela, Alexandre André, Alexandre Claude, Alexis Viveros, Yuti, Guillaume Chapuis, Ionut Casian Anghel, Juan José Vega, Louris Warris, Maxime Francois, Mike Gerard, Nathanael Timothee, Nicolas Paul, Raúl Peláez, Sergio Hernández, Sonny Georges, Thibault Allie, Yannis Faris y Yassin Mohamed.

Tras pasar 64 jugadores por el equipo lorquino, sólo ha sumado un punto, 1-1 en el Artés Carrasco contra el Mazarrón en el partido que dirigió Campoy, ha marcado cinco goles, acumula seis partidos sin marcar, el último tanto data del 29 de noviembre cuando se enfrentaron al Ciudad de Murcia. El bagaje es de cinco goles a favor por 40 goles en contra.