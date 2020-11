Juanjo Asensio, una de las opciones del Lorca FC para el banquillo

El Lorca FC ya está moviendo piezas para contratar al nuevo técnico que ocupe el banquillo del Artés Carrasco tras la destitución de Víctor Dus. El técnico lorquino ha sido cesado esta misma tarde tras la derrota 4-0 contra el Racing de Murcia ayer noche. El equipo blanquiazul no suma ningún punto tras cuatro jornadas de liga y desde la directiva lorquina han considerado hacer un movimiento rápido, antes del paso de las jornadas y que las opciones de meterse entre los dos primeros clasificados se fueran perdiendo.

El director deportivo Juan Pedro López y el coordinador Sergio Segura están trabajando desde ya para la contratación del nuevo técnico y entre la lista de candidatos figura el nombre de Juan José Asensio, ex entrenador del Mazarrón CF que este año se quedó sin equipo tras meter al cuadro mazarronero en el playoff de ascenso a Segunda B.

Asensio cumple algunas características que busca la dirección deportiva. Entrenador de la comarca, que conozca el grupo XIII y tenga carácter ganador, para revertir la situación del equipo lorquino. Además, otro de los factores a favor del técnico aguileño es la presencia en la plantilla del Lorca FC de jugadores como Asensio o Adrián Campoy, que han trabajo con Asensio y verían con buenos ojos la llegada del técnico costero. Si se cierra la operación, Juan José Asensio debutaría en casa el próximo domingo, 17 horas y precisamente ante su ex equipo, Mazarrón CF ahora entrenado por Sergio Sánchez.