Juan Arcas ficha por el Racing Murcia

El Racing Murcia ha inscrito en la FFRM al atacante lorquino Juan Arcas, quien ha disputado la primera parte de la competición en el Villarrubia de Segunda B. Arcas, que el año pasado fue uno de los delanteros más en forma del grupo XIII con el Atlético Pulpileño ha jugado en el equipo manchego del grupo 5B del Villarrubia durante la primera parte del campeonato, donde ha jugado un total de nueve partidos (567 minutos).

El jugador criado en la cantera del Lorca Deportiva CF, salió rumbo a Mónaco donde terminó su formación. En su regreso a España jugó en el Getafe B antes de recalar en el CF Lorca Deportiva donde jugó en Segunda División B con el equipo entonces presidido por Joaquín Flores. El curso pasado anotó 17 goles con los almerienses, billete que le valió para recalar en el equipo manchego de Segunda B.

La segunda parte del campeonato reforzará el líder del subgrupo 13 B, el Racing Murcia de Morris Pagniello y que está entrenado por Juan Antonio Pedreño. En el equipo murciano, coincidirá con Simón Ballester, ex porter del CF Lorca Deportiva y será compañero de Drenthe, ex internacional por Holanda y ex jugador del Real Madrid. Arcas, podrá debutar este domingo a las 11.30 horas en el Municipal de La Unión ante el cuadro minero, primer partido de 2021 para el Racing Murcia tras los aplazados contra Cartagena B y Cartagena FC