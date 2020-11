José Garijo, Antonio Martínez y Omar Palacios completan el cuerpo técnico del Lorca FC

El Lorca FC ya cuenta con 17 jugadores dados de alta en la FFRM y que están preparados para medirse el próximo domingo a las 12.00 horas en el Artés Carrasco contra el CAP Ciudad de Murcia.

El equipo lorquino afronta esta nueva etapa en la que Roberto Torres seguirá al frente de la administración del club, (pendiente de la fecha del 12 de diciembre para proceder al pago de los 300.000 euros) y quien ha delegado el proyecto deportivo en Quique Pina Junior y Mariano Ramírez, ex entrenador de la Selección Murciana, Elche, Real Murcia y Lorca CF Base donde también estuvo vinculado hace algunas temporadas.

El cuerpo técnico, tal y como avanzamos en COPE, estará encabezado por José Garijo, ex técnico del Atlético Cabezo de Torres femenino y quien estará ayudado por Antonio Martínez del Amor, persona que dirigió el partido contra la Deportiva Minera, y por Omar Palacios.

Estas tres personas se encargarán del día a día del cuadro blanquiazul, que entrenará en Murcia durante la semana y que realizarán algunas sesiones de trabajo en Lorca, como es el caso de mañana sábado que a partir de las 8.30 horas se ejercitarán en el Juan Casuco.

Desde la parcela deportiva ya están presentado a varios jugadores de forma oficial, como es el caso de Pellicer, jugador que llega del Plus Ultra y el guardameta Javi Manzanares "Manza".