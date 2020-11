La jornada 6 llega marcada por la incertidumbre del Lorca FC

La jornada seis del grupo XIII de Tercera División llega marcada por el "polvorín"que ha provocado el presidente del Lorca FC, Roberto Torres en su club. El empresario madrileño ha llamado a algunos integrantes del plantel, durante la semana, llamará al resto para decirles que no viajará a Lorca y no se producirá la llegada de Juan José Asensio, técnico aguileño con el que estaba apalabrada su incorporación.

El equipo lorquino se mide este domingo a las 16.00 horas contra la Deportiva Minera en el Ángel Celdrán, tras llamar el empresario madrileño a los jugadores para decirles que no sólo pagará hasta octubre y que el que se quiera marchar lo puede hacer.

Mala pinta tiene el Lorca FC que con un sólo punto en su casillero está muy lejos de la parte alta de la clasificación a las primeras de cambio.

En este subgrupo B, el líder La Unión Atlético jugará ante el Huércal Overa en el Hornillo. El partido se disputará el domingo a las 11.30 horas y los de "Tato" llegan tras perder 2-0 contra el Cartagena B.

El Mazarrón CF de Sergio Sánchez, recibirá en su terreno de juego al Muleño. El partido se jugará el domingo a las 12.00 horas y los rojillos quieren lograr su primera victoria tras tres empates consecutivos.



En el Subgrupo A, el partidazo será el que enfrente al líder, El Palmar contra el Águilas FC en tierras murcianas. Los aguileños recuperan para esta cita a Edmundsson y Petravicius tras su cita con las selecciones. El Palmar quiere una victoria en casa, para marcar más distancias y optar a jugar una segunda fase donde luche por el ascenso de categoría. La cita será a las 12.00 horas.

El Pulpileño tras la jornada descanso y con la moral por las nubes tras conocer que el CD Lugo será su rival en COPA, recibe en el San Miguel de Pulpí a las 16.30 horas al Bullense, mientras que el Olímpico de Totana, quiere seguir con su buen arranque de liga y sumar los primeros tres puntos en casa contra el colista del grupo, Plus Ultra.

HORARIOS

SUBGRUPO A.

Olímpico de Totana - Plus Ultra. Domingo 11.30 horas. Polideportivo Municipal

El Pamar - Águilas FC. Domingo 12.00 horas. Municipal

Atlético Pulpileño - Bullense. Domingo 16.30 horas en el San Miguel de Pulpí.

SUBGRUPO B

Huércal Overa - La Unión Atlético. 11.30 horas en El Hornillo

Mazarrón FC - Muleño CF. 12.00 horas en el Pedro Méndez

Deportiva Minera - Lorca FC. Domingo 16.00 horas en el Ángel Celdrán.