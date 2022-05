Hugo Issa confirma a su entorno más cercano que "seguirá" con el proyecto del CF Lorca Deportiva

Hugo Issa, presidente del CF Lorca Deportiva ha confirmado a su entorno más cercano que "seguirá" al frente del CF Lorca Deportiva. Tras una temporada donde el objetivo de luchar por el ascenso no se ha materializado ha dejado mal sabor de boca en el argentino, tras otra fuerte inversión económica y donde no ha contado con el respaldo que esperaba de la afición y del tejido social y económico de la ciudad.

A pesar de las dificultades, el empresario argentino, ha confirmado a sus personas de confianza que ya trabaja en el proyecto 22/23, aunque no ha realizado ninguna declaración oficial.

La idea de Issa es la de seguir contando con chavales del Cantera Lorca Deportiva que han rendido a buen nivel durante esta temporada, dar salida algunos chavales nuevos de la base y cerrar la estructura con jugadores de la zona y que puedan dar el salto de calidad del equipo.

Nuevo proyecto en el que la moderación del presupuesto será importante para poder hacer frente a los pagos tal y como se ha venido realizando hasta ahora, a pesar del poco apoyo recibido.

Nasuti, continuará siendo el nexo de unión entre directiva y plantilla, y será el encargado de buscar y ordenar todas las piezas para la próxima campaña. Falta conocer si Aracil, seguirá siendo el técnico de cara a la nueva temporada. El técnico es del gusto del presidente pero también es verdad que en el radar deportivo están marcados entrenadores como Sergio Sánchez, que ha tenido una gran segunda vuelta con el Caravaca o Sebas López, el aguileño que no terminó el curso en el Atlético Pulpileño.

El CF Lorca Deportiva hará un equipo competitivo dentro de las apreturas del mercado y de la situación económica, y realizará un proyecto para optar al play off de ascenso en un grupo que este año será complicado con equipos como el Águilas FC y Atlético Pulpileño que optarán a regresar a Segunda RFEF a las primeras de cambio, así como entidades como Racing Murcia, La Unión Atlético, UCAM B o Imperial que siempre figuran como los "favoritos" al ascenso.