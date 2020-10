Huércal Overa CF y Mazarrón CF quieren empezar con buen pie

En el subgrupo B de Tercera División, el Huércal Overa del lorquino Antonio Alcázar "Tato" comenzará la liga en casa ante la Deportiva Minera. El equipo almeriense espera arrancar el curso con buen pie tras una pretemporada donde ha dejado buenas sensaciones, como en el partido disputado ante el Águilas FC donde cayeron por 1-0. Los lorquinos Jordán, Salva y Heredia militan en el equipo rojillo que cuenta con jugadores destacados en el grupo murciano como Campanas, Carlos Pérez o Barinovs, jugador que ha jugado varias previas de Champions League. El equipo de Tato, no quiere renunciar a nada, aunque el objetivo prioritario es la permanencia. El partido se jugará a las 17.30 horas en El Hornillo y será dirigido por David Martagón.

Por su parte, el Mazarrón CF sí que tiene más opciones de luchar junto a Racing Murcia, Mar Menor y Lorca FC por entrar en los tres primeros puestos que opten por el ascenso a Segunda B. Los de Sergio Sánchez han confeccionado un gran equipo con jugadores como Edu Serrano o José David que han llegado del Águilas FC.

Los mazarroneros jugarán en la primera jornada ante el Cartagena FC donde juega el lorquino José Manuel García "Keko", así como el ex delantero del Lorca FC y CF Lorca Deportiva Miguel Ángel Ballesta. También juega en el cuadro portuario el ex portero del Lorca Deportiva CF, Pepelu. El partido se jugará el domingo a las 17.30 horas en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer, siendo el partido dirigido por el colegiado Juan Antonio Sánchez.