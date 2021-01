Horarios Jornada 11 en Tercera División

Este fin de semana del 16 y 17 comienza la segunda vuelta en el grupo XIII de Tercera División y lo hace con diferentes horarios para los equipos de la comarca del Guadalentín. El único que aún no se conoce cuando jugará es el Lorca FC, que esté pendiente confirmar a la FFRM el horario y lugar del partido contra el Mar Menor de Legaz y León, ex jugadores del CF Lorca Deportiva y Lorca FC que han recalado en el cuadro costero.

El partido, previsto igual que el duelo contra La Unión para jugarse en el Juan Casuco, podría hacerlo definitivamente en el Artés Carrasco, aunque esta decisión depende del equipo que preside Roberto Torres, y quien no ha aparecido por la Ciudad del Sol para dar detalles sobre la viabilidad del club tras los últimos acontecimientos con la marcha de Quique Pina Sánchez de la gestión deportiva y el impago en tiempo acordado del Concurso de Acreedores.

El resto de partidos si tiene horario confirmado como el Huércal Overa de Antonio Alcázar "Tato" que jugará el domingo a las 12.00 horas en el Ángel Celdrán ante la Deportiva Minera. Segunda salida consecutiva de los almerienses tras ganar el domingo pasado al Mazarrón de Sergio Sánchez por 0-1. El equipo mazarronero jugará este fin de semana, de nuevo en casa, contra el Cartagena FC, duelo que se disputará a las 17.00 horas.

En el subgrupo A, el Águilas FC de Vicente Mir jugará el domingo a las 12.00 horas en El Rubial contra el Plus Ultra. El partido para los aguileños llega después de aplazar la cita contra el Bullense por COVID19.

En ese subgrupo, el líder, Pulpileño jugará contra el Palmar a las 12.00 horas. Los almerienses llegan a este partido sin conocer la derrota en la primera vuelta y con la intención de seguir aumentando distancias en el segundo tramo de competición.

El Olímpico de Totana que también tuvo que aplazar su partido del domingo pasado, jugará este domingo a las 11.30 horas en Alumbres contra la Minerva.