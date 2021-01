Guillaume Chapuis, otro francés para el Lorca FC

El Lorca FC se ha centrado en jóvenes jugadores franceses para poder terminar la temporada. Tras los cambios de timón producidos por su presidente, Roberto Torres, primero dejando la gestión en Juan Pedro García y Sergio Segura para la confección de un equipo que aspirara al ascenso, dio el relevo a Quique Pina Sánchez, quien se encargó de formar una plantilla con jugadores jóvenes de Murcia, la mayoría integrantes del San Andrés de Autonómica. Tras la salida del ex presidente del Granada y Cádiz entre otros, el entrenador Pepe Garijo ha quedado al mando del aspecto deportivo con una consigna clara, jugadores que no cobren. En ese sentido, Garijo ha basado el equipo en la llegada de jóvenes jugadores franceses que buscan su oportunidad en el fútbol español.

El último en llegar ha sido el defensa central de 21 años, Guillaume Chapuis. Jugador que ha militado en el Auxerre sub 19 y US Santfloirane. Con esta incorporación, según la FFRM el club lorquino tiene las 22 fichas ocupadas, destacando los últimos fichajes como Sonny Georges, Mike Gerard, Maxime Francois, Ionut Casian, Alexandre Claude, Alexandre André o el portero Ismalia Doucorué.

El cuadro blanquiazul descansa en esta jornada de liga tras aplazar el partido de la jornada anterior contra el Mar Menor por un positivo COVID19. Todos estos jugadores esperan debutar el próximo fin de semana contra el Muleño CF, donde buscarán su primera victoria del curso.