CARTAGENA B

Farru, jugador del Cartagena B "Hemos estado bien hasta la expulsión"

El ex del Lorca CF Base, "es difícil ganar un partido ante un rival como el Águilas FC y con uno menos. En la primera parte teníamos que rematar el partido pero no lo hicimos" El defensa lorquino está alternando el primer equipo con el filial "tenemos un entrenador que da confianza y es un plus para los jóvenes"