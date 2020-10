Estos son los dorsales que llevarán los jugadores de Sergio Sánchez.

El Mazarrón CF ha repartido los números que llevarán sus jugadores en Tercera División esta temporada. El equipo de Sergio Sánchez aún no ha podido debutar debido a los dos partidos aplazados por COVID19 contra Cartagena FC y Cartagena B. El cuadro mazarronero debutará este fin de semana, si no hay contratiempo, contra el La Unión Atlético, partido que se jugará el domingo por la mañana, 11.30 horas en tierras mineras.

Para ese partido, ya se han dado ha conocer los números fijos que llevarán cada uno de los jugadores, destacando que Josema "2", Chiky "7" y Salva Ballesta "11" serán los capitanes del equipo.

El arquero Emilio, ex del Orihuela y Real Murcia llevará el "1". El portero llegó este verano procedente del Europa de Gibraltar. Kaká, ex jugador del CF Lorca Deportiva llevará a la espalda el "4" los lumbrerenses Ángel y Ortuño portarán el "6" y el "8" respectivamente.

El atacante Omar, ex del Águilas FC, CF Lorca Deportiva, Lorca FC y Olímpico de Totana llevará el "9", por lo que el killer José David lucirá el "19".

Sergio, ex portero del CF Lorca Deportiva llevará el "13" reservándose el "17" y el "20" para Juan Durán y Javi Vera, ex jugadores del Lorca CF Base División de Honor.