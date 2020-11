Este miércoles se celebran cinco partidos aplazados por COVID19

La Federación Murciana de Fútbol ha comunicado que este miércoles 2 de diciembre se recuperarán cinco partidos que fueron aplazados por motivos COVID19 en jornadas anteriores.

De esta forma, en el subgrupo A, se disputarán dos partidos. A las 19.00 horas en el Campus Universitario el Real Murcia Imperial contra el Olímpico de Totana y a las 20.15 horas, en La Flota, Churra - UCAM B.

Dentro de este subgrupo, restarán seis partidos más por jugar, Minerva - Plus Ultra de la jornada 4, Churra - Minerva de la jornada 5, El Palmar - Águilas FC y Olímpico de Totana - Plus Ultra de la jornada seis y el Plus Ultra - Pulpileño y UCAM B - El Palmar de la jornada 7.

Por su parte, dentro del subgrupo B, se jugarán este miércoles el Mazarrón - Cartagena B a las 20.30 horas en el Pedro Méndez, el Mar Menor - Racing Murcia, a las 16.00 horas en La Unión y el Lorca FC - Muleño, a las 20.30 horas en el Juan Casuco.

Dentro de este subgrupo, restan por jugar, el Ciudad de Murcia - Cartagena B de la jornada cuatro y el Muleño - Racing Murcia de la jornada 5.