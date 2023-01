Duelo de viejos conocidos

El partido entre el Atlético Pulpileño y el CF Lorca Deportiva se presenta atractivo. El duelo previsto para las 16.30 horas del domingo en el San Miguel de Pulpí llega a la jornada 18 con la cuarta plaza en juego. El equipo lorquino está en esa posición con 30 puntos, uno más que el equipo de Juanjo Asensio que se enfrentará a su anterior club. Precisamente no se conoce a estas alturas de semana, quien será el encargado de dirigir al equipo blanquiazul en tierras almerienses. Todo apunta a que el inversor, Jaques Passy, ex entrenador de República Dominicana será quien se siente en el banquillo del San Miguel ante la falta de cerrar los flecos para la llegada del nuevo técnico tras la destitución de Sergio Aracil.

Motos, ex del Mar Menor, Sandroni ex del Yeclano, Paco García ex de La Hoya Lorca y Real Murcia o el aguileño Felipe Cano han sido "tocados" y han mantenido conversaciones con la directiva, aunque todo hace indicar que será José Luis Acciari ex del Racing Murcia e Imperial quien se haga cargo de las riendas del equipo de la Ciudad del Sol. Todo está abierto y cualquier cosa puede pasar. El equipo ha realizado las dos últimas sesiones bajo la batuta de Passy y eso hace indicar que será el encargado de dirigir a los blanquiazules este domingo. Un equipo que llega con muchos ex rojinegros como es el caso de Pipi, Peli, Albert y Rubén Primo. Enfrente estará Juanjo Asensio y jugadores conocidos como Emilio Iglesias, ex Deportiva, Gaffour ex Águilas, Airam Benito ex Lorca FC, Casado ex Lorca CF Base o Wilson Cuero ex Deportiva.