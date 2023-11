La Deportiva Minera es líder y Carrasco vuelve a marcar con el CD Cieza

La Deportiva Minera es líder del grupo XIII de Tercera División al ganar 1-0 al CD Algar con un gol del ex jugador del CF Lorca Deportiva, Javi Vera. El único tanto del partido, permite al cuadro minero cerrar la jornada 9 como líder del grupo con 21 puntos, dos más que el CF Lorca Deportiva y UCAM. Los blanquiazules se impusieron 1-2 al Muleño y rompen dos jornadas sin ganar. Solsona marcó, y suma su sexto gol. Por su parte el UCAM B empató 0-0 ante el Balsicas Atlético y es tercero. En cuarta posición está el Alcantarilla que volvió a perder, en esta ocasión ante Montecasillas por 2-0. El equipo de Alcantarilla, empieza a perder fuelle tras su sorprendente inicio de competición. El que reacciona es el CD Cieza que se impuso 0-1 al Palmar con un gol de Carrasco que empieza a ver puerta. El murciano suma 4 goles, y los esparteros ya son quintos, entrando en puesto de playoff.

También llega con dinámica ascendente el Molinense de Sergio Sánchez que se impuso al Imperial 2-3. El cuadro de Molina ya es sexto con 14 puntos.

Quien vio frenada su reacción fue el Atlético Pulpileño que empató 2-2 ante el Bullense. El doblete de Chumbi no fue suficiente para sumar una victoria, aunque los de Paco Jurado acumulan cinco jornadas sin perder. El equipo de San Miguel de Pulpí es undécimo con 12 puntos, detrás del CAP Ciudad de Murcia de Paco Lorca que empató 1-1 ante el Caravaca.

Montecasillas, Bullense y Plus Ultra cierran la jornada 9 en puestos de descenso, pero Algar, El Palmar y Muleño no pueden acomodarse ya que están rozando el descenso.