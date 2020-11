David Valdeolivas, el primer jugador que se marcha del Lorca FC

Poco a poco se irán conociendo los nombres de los jugadores que van abandonando la disciplina del Lorca FC, pero la sensación es que el club quedará hecho "un solar".

La decisión de Roberto Torres de no pagar más y dar otro vuelco a su gestión en el equipo lorquino está motivando con toda lógica la salida de las primeras piezas del equipo de la Ciudad del Sol.

Adrián Campoy utilizó las redes sociales, concretamente Twitter para trasladar la noticia de que abandona el Lorca FC y hoy ha sido el turno del primer jugador, Valdeolivas. El centrocampista, ex del Yeclano Deportivo y Mar Menor, ha comunicado también a través de Twitter que "ante los últimos acontecimientos en el Lorca FC, me veo obligado a no poder continuar en el club. Agradecer el apoyo de la afición recibido en todo momento, y desearle lo mejor a mis compañeros de vestuario, que en estos momentos tan difíciles, siempre hemos estado unidos".

La situación como dice David Valdeolivas es complicada ya que este fin de semana se desplazarán al Llano del Beal para jugar el domingo a las 16.00 horas sin cobrar gasolina de desplazamiento en sus vehículos y sabiendo que el mes de noviembre no lo cobrarán. El empresario madrileño les indicó que sólo iba a pagar hasta el mes de octubre.



Valdeolivas es el primero, pero no el último, de una serie de jugadores que están esperando a coger la baja federativa para fichar por otro equipo. Entre seis y siete jugadores más, ya tienen apalabrados sus fichajes por otros equipos.

Antes del partido ante la Deportiva Minera se podría conocer la salida de más jugadores, mientras que en la parcela técnica, destacar que Sergio Caballero se hará cargo de la dirección técnica del equipo ante la ausencia de entrenador.

Será la segunda semana consecutiva sin técnico y por lo tanto, restaría una para incorporar un entrenador. En caso contrario, el club sufriría una multa económica, la pérdida de puntos y si huviera reincidencia incluso podría ser descalificado de la competición.