El cuento de la lechera

Roberto Torres ha logrado que el juez que lleva el caso del Lorca FC y su deuda con los acreedores, le de una prórroga de tres años más para liquidar los 300.000 euros, que según el empresario madrileño se adeudan por parte de la entidad lorquina.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Murcia ha dado el visto bueno al nuevo plan de pagos del empresario madrileño que ha asegurado que la situación generada por el Coronavirus, le ha impedido poner al corriente las cuentas del club, tras llegar a un acuerdo con los acreedores.

Recordemos que hace unos meses, el equipo lorquino entraba en concurso voluntario de acreedores con una deuda de unos 600.000 euros según su presidente. El plan de pago, entonces presentado y al que se llegó a un acuerdo con más del 51% de los acreedores, era el de hacer una quita del 50% y pagar el resto en el plazo de 30 días posteriores al acuerdo.

Ese plazo cumplía en el mes de diciembre y el pago no se hizo efectivo, por lo que el futuro del club quedaba en manos del juez y de los acreedores. Según ha podido saber DXT Cope Lorca, por parte de empresas vinculadas a ese acuerdo, el magistrado ha aceptado el plazo de tres años de pago de la deuda.

El plan presentado por el empresario madrileño consiste en mantener el club en Tercera División, ascender el próximo año a Segunda B y generar ingresos por valor de 350.000 euros con la entrada de público en el estadio, ingresos extra y la llegada de patrocinadores al club.

Si hacemos balance de los últimos años en relación a ese plan de pagos, se aprecia que es muy remota la posibilidad de que el Lorca FC mantenga la categoría de Tercera División. Actualmente con un sólo punto en su casillero, está casi descendido a las primeras de cambio a Preferente, aunque no se descarta la posiblidad de que el equipo lorquino sea salvado por la campana en última instancia.

La competición de preferente no se está disputando y conforme pasan las semanas, se empieza a pensar en la posibilidad de dar por anulada la temporada, por lo que no habría ascensos ni descensos. Esto significa que el grupo trece pasaría de 22 a 19 clubes, descontando los tres ascensos. De esta forma, podría producirse un "milagro" deportivo que mantendría al club blanquiazul en Tercera División.

En cuanto al ascenso a Segunda B parece una premisa algo más complicada, con proyectos muy inestables y de nulo presupuesto en las dos últimas campañas (la plantilla se ha confeccionado con jugadores que jugaban gratis) .

En este aspecto es cierto que el club no ha generado deuda, al no existir pagos, pero tampoco se han solucionado los diferentes procesos judiciales que había en marcha.

Por último, más lejana e improbable está la llegada de patrocinios al club para inyectar dinero y poder liquidar los 300.000 euros que restan por pagar. En este sentido, la gestión de Roberto Torres en cuanto a ingresos de publicidad y gestión de marketing de la entidad ha sido nula, con sólo un patrocinador (Energety) en tres temporadas al frente del club.

Lo que si está claro, es que el juez encargado del caso ha confiado una vez más en el plan presentado por el madrileño a pesar de las dudas y hartazgo que presenta la gestión del club entre los acreedores, que hasta la fecha no han visto ni un euro de lo que se le debe, pero que son conscientes de que si se "cierra la persiana" no ingresaran nada.