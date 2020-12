Se cierra el 2020

Este fin de semana se cierra el año 2020 para los equipos de Tercera División.

Dentro de los partidos de la jornada número 10 destaca en el subgrupo A, el partidazo entre el Atlético Pulpileño, líder con 17 puntos que recibe al Águilas FC, segundo con 15 puntos. El partido es importante ya que podría marcar las primeras distancias en la clasificación en caso de victoria almeriense. Si el cuadro local es capaz de ganar a los de aguileños, sumaría cinco puntos más que su rival y con un partido menos, el que deberá jugar contra el Plus Ultra antes del 18 de enero, fecha en la que finaliza la primera vuelta.

Será un partido de poder a poder, con el cuadro de Vicente Mir que no puede permitirse más pinchazos tras los empates en casa contra Churra, UCAM y Olímpico de Totana. Además enfrente estará el equipo del aguileño Sebas López, que cuenta en sus filas con jugadores como José Manuel, Rubén Primo, Manzano, Joaquín y Juan con pasado en el equipo blanquiazul y que algunos de ellos tuvieron que salir tras la llegada de Alfonso García al equipo de su ciudad.

Además de este partido, el Olímpico de Totana cerrará el año contra el UCAM B en el Juan Cayuela, partido que se jugará el domingo 20 a las 12.00 horas. Los de Calata, pueden hacer una semana granda, ya que tras el punto en El Rubial, jugará contra el colista Plus Ultra el miércoles a las 20.30 horas en casa y cerrará semana con los universitarios. Dos partidos que podrían meter a los alfareros en la parte alta.



En el subgrupo B el Lorca FC viajará a Pinatar Arena para jugar el domingo a las 11.00 horas contra el Cartagena B. Salida muy difícil para los lorquinos cuyo objetivo será encajar el menor número de goles posible. Tras la goleada 0-5 contra el Cartagena UCAM en el Artés Carrasco, los de José Garijo llegan tocados mental y deportivamente, con un equipo con chavales de categorías inferiores que aún no se han adaptado a la Tercera División.

Además de ese partido, se disputará el partidazo entre La Unión y el Mar Menor. Será a las 11.30 horas en el Polideportivo minero y el Huércal Overa de "Tato" jugará a las 11.30 horas contra el Racing Murcia, líder de grupo y que también llegará al Hornillo, acusando el cansancio del partido contra el Levante en primera ronda de COPA.

El Mazarrón FC de Sergio Sánchez, cerrará el 2020 jugando en el José Barnes contra el CAP Ciudad de Murcia. Los mazarroneros buscarán una victoria que le siga haciendo escalar peldaños en la categoría. Este partido se jugará el domingo a las 16.30 horas