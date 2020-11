Batacazo del Lorca FC

Cuatro jornadas y cero puntos. Dos partidos jugados, una jornada de descanso y un partido aplazado. Números que empiezan a arrojar las primeras señales de alarma en el Lorca FC, y además ayer con un resultado de los que hacen daño. El Racing Murcia, rival directo en la lucha por los puestos de ascenso con los lorquinos, se impuso 4-0 al equipo de Víctor Dus, que falló un penalti con 1-0 en el marcador.

Debutó el joven Sergio Noguera y no lo pudo hacer con buen pie, encajó cuatro goles, tres de ellos en la recta final, incluido uno en propia meta.

La situación a las primeras de cambio pinta negra para el equipo lorquino en una liga tan corta como la de este curso en Tercera División.

Dieguito, Valera, Cristo Martín, Isuardi... el plantel blanquiazul cuenta con jugadores para luchar por objetivos ambiciosos y la segunda parte contra el Mar Menor, donde le remontaron un 2-0 favorable y el partido ante el Racing Murcia ponen de manifiesto que si te duermes en esta categoría lo terminas pagando.

Tras la dura derrota, el calendario no deja tiempo para respirar y el próximo domingo 15 de noviembre a las 17.00 horas en el Artés Carrasco, jugarán contra el Mazarrón CF de Sergio Sánchez, otro duro rival, donde no se puede fallar. En caso de hacerlo, el tren del ascenso se escaparía para los lorquinos.