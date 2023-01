Aracil "necesitamos hacer dos o tres retoques en la plantilla"

El CF Lorca Deportiva sigue preparando el primer partido del año 2023 que le medirá este sábado a las 17.00 horas en el Ángel Sornichero ante el Alcantarilla. Sergio Aracil y los suyos se han ejercitado en el Juan Casuco, anexo al Artés Carrasco con la única baja de George Lucas que sigue con molestias en el pubis y será baja ante el cuadro de Alcantarilla. El futbolista es posible que se tenga que operar y se puede perder gran parte del campeonato.

El técnico alicantino espera seguir en este nuevo año la tendencia con la que acabó el equipo el 2022, logrando seis victorias, un empate y una sóla derrota en los últimos ocho partidos de la primera vuelta.

No lo pondrá nada fácil el Alcantarilla, equipo que es el tercer equipo menos goleado del grupo y que llega en 12ª posición con 15 puntos y con la intención de no caer en puestos de descenso.

A pesar de ello, el técnico blanquiazul destaca que su equipo lleva " dos semanas de trabajo intensas y competitivas. Estamos trabajando bien". Sobre el rival apuntó "será complicado, un equipo difcil para hacerle gol y que en casa está trabajando bien. Aquí demostró que hace los partidos muy largos, juega poco y se espera un partido con pocos goles en un campo pequeño y con un césped malo. Es verdad que nos adaptamos bien fuera de casa y si somos nosotros mismos sacaremos algo positivo. Llevamos cuatro victorias seguidas fuera de casa y queremos la quinta".

El equipo ha demostrado que ha ido de menos a más pero necesita complementos a la plantilla para optar a los puestos de playoff, sobre la incorporación de jugadores ha destacado que "estamos trabajando en incorporaciónes aunque no está siendo fácil, uno de los jugadores que queríamos incorporar se marcha a un rival directo. El Lorca ahora mismo no es puntero en el mercado y vamos a intentar seguir compitiendo. Otro factor que no nos beneficia es la nueva normativa que impide fichar jugadores que han disputado ocho partidos en el mismo grupo, por lo que son pocos jugadores disponibles y vamos intentar traer lo mejor, pero muy lejos de lo que puede ofrecer el mejor postor".

Aracil ha pedido la incorporación de dos piezas, un central y un delantero. "Necesitamos un complemento de Titi y también en el centro de la zaga un refuerzo para mantener el nivel en el caso de que George tenga que operarse. No he pedido nada del otro mundo, dos o tres piezas."

El técnico del CF Lorca Deportiva también ha apuntado que pueden salir jóvenes jugadores "que han tenido una buena primera vuelta y están siendo seguidos".