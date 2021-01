Ángel sale del Mazarrón FC

El Mazarrón FC de Sergio Sánchez no está pasano por un buen momento de forma. El cuadro rojillo acumula cuatro derrotas consecutivas y se coloca en la parte baja de la clasificación con once puntos, alejándose de la zona tranquila del grupo donde se esperaba que el equipo mazarronero estuviera esta temporada por plantilla. Emilio, José David, Kaká, David Vera, Ortuño Ballesta, Ardil compañía forman un equipo contrastado en tercera división bajo la batuta del técnico lorquino que por ahora no está alcanzando los resultados esperados.

Las derrotas contra Ciudad de Murcia, Huércal Overa, Cartagena FC y Cartagena B dejan a los del Pedro Méndez en una situación complicada y ante la llegada de posibles nuevos inversores que pueden hacer cambiar la filosofía y el rumbo del equipo.

En las últimas horas, el lumbrerense Ángel ha salido de la entidad. El centrocampista lumbrerense ha militado en el Mazarrón FC en los últimos dos años y ha jugado un total de 26 partidos con el equipo rojillo. En estas últimas horas del mercado de fichajes, se esperan más movimientos dentro de la plantilla