El Águilas FC vuelve a recuperar el liderato

El Águilas FC suma su cuarta victoria durante esta temporada y le sirve para colocarse en primera posición del subgrupo A de Tercera División empatado a 14 puntos con el Atlético Pulpileño, equipo al que le queda disputar un partido más.

El equipo de Vicente Mir, saltó al terreno de juego del Palmar con la idea de sumar tres puntos importantes tras perder contra el Imperial. El objetivo de los aguileños era imponer su juego y superioridad aérea en un partido donde según el técnico valenciano "no fue bonito, pero hemos estado a un buen nivel". Típico partido donde lo importante es ganar y no hacerlo de una forma bonita.

Los costeros pudieron adelantarse en el marcador durante el primer tiempo, pero unas veces la falta de puntería de los aguileños y en otras ocasiones el guardameta local evitaron el primer gol visitante.

Punto de inflexión importante en el partido, llegó en el minuto 34 cuando Iván Buigues detuvo una pena máxima favorable para El Palmar. Minutos después verían la cartulina amarilla el técnico Vicente Mir y sería expulsado Javi Soto, miembro del cuerpo técnico del Águilas FC.

Con empate a uno en el marcador se llegó al descanso, tras los mejores minutos del cuadro local. En la reanudación, mismo escenario que en la primera parte, ocasiones para los aguileños en las botas de Roberto Núñez, y varios acercamientos al área local, pero no fue hasta el minuto 76, cuando el brasileño Bortolucci remató una falta peligrosa a favor del cuadro blanquiazul y puso el 0-1 en el marcador.

El propio defensa central tuvo el segundo minutos después, pero el marcador no se movió. Puntos vitales para seguir optando a la primera plaza y antes de recibir al Olímpico de Totana, partido que se jugará el domingo en el Rubial el domingo a las 12.00 horas.