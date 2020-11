El Águilas FC reestrenará su casa este domingo a las 11.00 horas

El 1 de marzo de 2020, hace más de ocho meses, se celebró el último partido en El Rubial, encuentro que enfrento al Águilas FC contra el Plus Ultra y donde los costeros ganaron 3-2, resultado que les permitió sumar tres puntos importantes para no meterse en descenso a Preferente. El cuadro costero, inmerso en un año complicado estaba luchando por la permanencia. Ni Gaspar Campillo primero, ni Paco Lorca después, ni Felipe Cano como último revulsivo pudieron enderezar el rumbo de un barco al que le entraba agua por todas partes, institucional y deportivamente hablando.

Una semana después, la pandemia de COVID19 obligó a suspender la competición y el "salvavidas" le llegó al equipo costero en forma de cancelación de la competición.

Ocho meses y medio después, nada tiene que ver la estructura del club aguileño con la actual.

El Águilas FC regresa el domingo 15 a las 11.00 horas al Rubial, para jugar partido contra UCAM B, con el objetivo de sumar tres puntos y seguir en la parte alta de la clasificación donde por el momento cuenta sus partidos por victorias.

Ha cambiado el aspecto deportivo con una plantilla cargada de jugadores extranjeros, mezclada con jugadores de la zona que están dejando buenas sensaciones en estos momentos y también ha cambiado totalmente el Rubial. Nada tiene que ver el estadio que acogió ese encuentro con el Plus Ultra con el que podrán disfrutar jugadores y técnicos el domingo. La situación COVID19 impide la entrada de público al estadio, pero las cámaras que emitirán el partido en streaming para los abonados costeros, recogeran las mejores en el césped, sistema de riego, butacas, accesos, banquillos, palco de honor y gradas. Un esfuerzo importante del nuevo presidente, Alfonso García, que ha cumplido el objetivo marcado y prometido al inicio de la temporada "tenemos un estadio antiguo, pero no tiene que ser viejo. Vamos a renovarlo y ponerlo bonito".

Por el momento, el empresario aguileño está cumpliendo dentro y fuera del terreno de juego.

En el apartado deportivo, Vicente Mir llega con sus hombres importantes disponibles y con Petravicius en estado de gracia. El jugador lituano llegó como uno de los hombres a tener en cuenta y está cumpliendo con las expectativas. Cinco goles a favor y sólo uno en contra, demuestra el buen entramado deportivo que tiene marcado el técnico valenciano que espera una victoria para no perder comba con El Palmar, equipo revelación del subgrupo A.