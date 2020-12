El Águilas FC no quiere que el Pulpileño se escape

Partidazo. Este domingo a las 16.00 horas en el San Miguel de Pulpí el Atlético Pulpileño recibirá en el San Miguel de Pulpí al Águilas FC, partido en el que estará en juego el primer puesto, e incluso la posibilidad de marcar las primeras distancias en la tabla clasificatoria. El equipo almeriense llega a este partido tras el encuentro de Copa donde cayó el martes ante el CD Lugo(1-2) pero ofreciendo una buena imagen.

Los almerienses que aún no conocen la derrota en competición liguera aventajan en tres puntos al cuadro costero que llegará con la "obligación" de sumar algo positivo para no ver como el equipo de Sebas López y Gabi Belmonte se marcha a cinco puntos, marcando las primeras distancias en la clasificación.

Los de Vicente Mir suman dos partidos sin ganar, ya que perdieron 2-0 contra el Imperial y empataron en su terreno de juego 1-1 contra el Olímpico de Totana.

El partido ha sido decretado como medio día de club, por lo que los abonados deberán pagar 5 euros y los no abonados 10 euros.

Partido especial para jugadores como José Manuel, Manzano o Rubén Primo, que han tenido pasado en el cuadro blanquiazul. Barrenetxea en los aguileños, quiere seguir con su racha goleadora, donde acumula seis tantos en este primer tramo de competición.