El Águilas FC pudo ganar y perder, pero al final empató. (1-1)

El Águilas FC fue superior al UCAM Murcia durante diferentes fases del partido pero no pudo llevarse los tres puntos de su terreno de juego debido a la falta de acierto en primer lugar y a desajustes defensivos en la segunda parte.

El cuadro de Vicente Mir llegaba al partido con diferentes bajas importantes como la de Loussouko que aún no tiene el tránsfer en regla o los internacionales, Petravicius y Edmundsson.

Con esas bajas el técnico valenciano dispuso de un once formado por Iván Buigues bajo palos y que apenás recibió ocasiones de gol durante el encuentro. Mario Begines, Josué Castro, Felipe Bortolucci y Muguruza en defensa, Ramón Arcas con Barrenetxea, en el centro del campo, siendo el vasco el más destacado del partido. En bandas estuvieron Karim y Adrián Miñarro, los dos incisivos durante el primer tiempo y llevando peligro por ambos costados, con Miñarro de enganche y Benja en punta de ataque.

Miñarro y Karim aprovechaban las autovías que les dejaban los universitarios por las dos bandas y llegaban con peligro por banda en un recién renovado El Rubial. La amplitud del terreno de juego lo aprovechaba el Águilas FC pero no lo materializaba con goles.

Barrenetxea, Miñarro, Karim y Adri tuvieron ocasiones para adelantar a los suyos, incluso Ramón Arcas con un disparo desde la frontal que se marchó por encima de la portería de Rodri. Cuando más lo merecía el conjunto blanquiazul, llegó el tanto visitante. Una buena jugada de Pedro Benito, terminó en un balón que Fran envió al fondo de la red. 0-1 y sensaciones de que la justicia no estaba en el marcador.

En el segundo tiempo el Águilas FC continuó igual, y en los primeros compases del segundo acto llegó el premio. Contra bien llevada por el equipo local, balón de Adri para Karim, este centra por banda izquierda, Benja la deja para que Barrentxea llegando al segundo palo, conecte un disparo duro y cruzado que batió a Rodri. 1-1 y el marcador le daba premio al equipo de Mir.

Pero el tanto del empate no logró el objetivo deseado. A partir de ese momento, en lugar de un equipo que llega con la inercia positiva que le da el gol, dio paso a un equipo que reculó un poquito y empezó a dejar desajustes defensivos, que favorecían el centro del campo universitario y la llegada de ocasiones para los de Alacid.

Los banquillos vieron el cambio, y mientras Mir pedía a los suyos que salieran de atras, Alacid animaba a los suyos a lanzarse al ataque viendo que los blanquiazules, estaban afectados por la plantilla corta, el calor y el cansancio.

En la recta final del partido se vieron las mejores ocasiones del UCAM B que pudo cerrar el partido en la más clara, un penalti de Bortolucci que el árbitro consideró como falta fuera del área, pero que el asistente indicó que fue dentro. Pau tomó el balón, asumió el lanzamiento y su disparo se fue fuera. El Águilas FC pasó de dominador a dominado, aunque en los últimos minutos de añadido y con la entrada de Pilikas, pudo desequilibrar la balanza de su lado, pero unas ocasiones la falta de acierto del joven aguileño y otra la falta de entendimiento entre los jugadores aguileños impidieron que llegaran los goles.

Reparto de puntos en una semana donde el equipo aguileño suma un punto, y se coloca con siete puntos empatado con el Real Murcia Imperial y el Atlético Pulpileño que hoy descansó. El Palmar empató a uno y sigue siendo una semana más líder, antes de recibir el próximo fin de semana al Águilas FC en su terreno de juego.