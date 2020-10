Adrián Campoy cuelga las botas

"Has sido un placer, has sido un dolor inmenso, pero nunca serás mi frustración. Adiós, con todas las consecuencias. Hasta pronto, en la lucha con mis propósitos", así finaliza la carta emotiva de despedida de los terrenos de juego que el central lorquino, Adrián Campoy publicó en sus redes sociales para anunciar que dejaba definitivamente el fútbo. El futbolista de la Ciudad del Sol no podrá seguir jugando al fútbol debido a una enfermedad, contra la que ha luchado durante las últimas temporadas y que le ha impedido debutar con la camiseta del Lorca FC esta temporada. El jugador llego este verano, procedente del Mazarrón CF, donde se ganó el cariño de toda la afición y el brazalete de capitán.

En el cuadro mazarronero disputó sólo dos partidos el curso pasado, mientras que fue pieza clave en la campaña 18/19 con 36 partidos disputados y dos goles. Campoy logró ascender a Tercera con el cuadro rojillo y destacó como uno de los mejores equipos en su debut en Tercera División, siendo equipo revelación durante los dos últimos cursos, llegando este verano a disputar incluso la fase de ascenso a Segunda División B.

Anteriormente, Adrián Campoy jugó en el Olímpico de Totana, CF Lorca Deportiva, Lorca FC "B" y Atlético Pulpileño.



Tras su retirada seguirá dentro del organigrama del Lorca FC y realizando funciones de entrenador de futbol base en el Lorca CF Base.



Debido a esta baja, el Lorca FC buscará un sustituto durante los próximos días. El mercado de fichajes en tercera división está abierto hasta el mes de enero, por lo que el técnico Victor Dus y el Director Deportivo Juan Pedro López, ya están buscando un recambio en el centro de la zaga donde sólo se cuenta con Gimeno y Vera.