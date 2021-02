La Policía Local de Lorca detecta este fin de semana varias reuniones de personas no convivientes

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha hecho balance de las actuaciones llevadas por parte de la Policía Local de Lorca durante la pasada semana, entre el 1 y el 7 de febrero, para el correcto cumplimiento de las medidas para contener la propagación del coronavirus.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha señalado “dentro de las labores de prevención y de vigilancia realizadas desde Policía Local que se han llevado a cabo tanto en las pedanías, como en el casco urbano para su correcto cumplimiento se han llevado a cabo un total de 64 controles, 302 personas han sido identificadas y se han controlado 476 vehículos”.

José Luis Ruiz Guillén se ha referido a las sanciones realizadas por incumplimiento de las medidas anti Covi-19, un total de 202 (de las que 151 se han registrado durante el fin de semana). Entre las denuncias de la semana pasada se encuentran “56 denuncias por reunión de no convivientes (53 de ellas corresponden al pasado fin de semana); 44 que se han interpuesto por incumplimiento del uso obligatorio de mascarillas (26 en fin de semana); 23 por incumplir la Protección de la Seguridad Ciudadana (21 de ellas durante viernes tarde, sábado y domingo); 20 por no respetar el aforo de local, permitir consumición en barra y no cumplir el horario de cierre, todas ellas este pasado fin de semana; 19 por no respetar el toque de queda (6 se han llevado a cabo durante el fin de semana); 14 por no respetar las restricciones de circulación, todas en fin de semana; 13 por exceso de ocupantes en vehículos (3 se corresponden al fin de semana); nueve por infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana (8 en fin de semana); otra denuncia por incumplimiento de confinamiento”.

Ruiz Guillén ha detallado que “se ha producido un descenso en el número de denuncias por no usar o hacerlo de manera incorrecta la mascarilla, pasando de 86 denuncias interpuestas por reunión de personas no convivientes durante la última semana de enero, a las 56 de la semana pasada; de 66 a 44 por no usar la mascarilla o hacerlo de manera incorrecta; se han reducido de 42 denuncias a 19 las referentes al incumplimiento del toque de queda; y de 33 a 3 por no respetar el confinamiento. Mientras que han aumentado de 4 a 14 las sanciones con motivo de no cumplir las restricciones de circulación durante esta semana pasada”.

El responsable municipal de Seguridad Ciudadana ha señalado que “además se han remitido 15 denuncias a la Jefatura Provincial de Tráfico, 13 de las cuales se corresponden con el fin de semana. Y se han detenido a tres personas entre el 1 y 7 de febrero”.

El edil de Seguridad Ciudadana también se ha referido a otras actuaciones preventivas/operativas realizadas, durante este pasado fin de semana, gracias al refuerzo de los operativos durante estos días y que dieron como resultado diversas cuestiones.

José Luis Ruiz Guillén ha destacado que “durante este fin de semana dentro de estas actuaciones enmarcadas incluidas en la labor preventiva con motivo del cumplimiento de las medidas anti covid, para la vigilancia de zonas habituales para la práctica del botellón se han empleado medios aéreos, como el dron, para poder acceder a lugares escarpados o de difícil acceso como las inmediaciones del Monte Calvario, donde tres jóvenes fueron denunciados por no usar la mascarilla o hacerlo de manera incorrecta; así como los aparcamientos del Camino Marín, donde se observó a dos personas en el interior de una furgoneta que se encontraban bebiendo cerveza, por lo que fueron identificados y propuestos para sanción. Además de la zona del Campus Universitario, el Parque de La Verdad y la escalinata de San Juan, donde fueron sancionados nueve jóvenes por consumo de alcohol de bebidas alcohólicos en la vía pública, otro nueve por no respetar el número de personas no convivientes y otra por tenencia de sustancias estupefacientes, en concreto marihuana. Otra actuación policial se llevaba a cabo en las instalaciones de la antigua ‘La Quinta’ donde fueron identificados y propuestos para sanción nueve jóvenes que se encontraban consumiendo marihuana y causando altercados por la zona, entre ellos lanzando piedras a la autovía”.

Esta vigilancia ha permitido, también, detectar la presencia de personas no convivientes en el interior de un mismo vehículo en un descampado cercano al cementerio de San Clemente, en La Torrecilla y otro vehículo estacionados en Vereda de la Palma. Además, dentro de estas labores también se han atendido varios avisos por molestias y ruidos debido a reuniones de personas no convivientes en viviendas. Entre las que destaca la actuación policial realizada este pasado sábado cuando los agentes se desplazaron a una vivienda de la pedanía de La Hoya, y en otra vivienda situada en la Avenida Santa Clara.

Dentro de las labores para el control del correcto cumplimiento de las medidas como el cierre de los locales no esenciales a las 20 horas, este pasado fin de semana se ha interpuesto sanción a dos locutorios que no respetaban dicha restricción horaria.

Por último, el edil de Seguridad Ciudadana ha “vuelto a destacar la importante labor desarrollada por la Policía Local de Lorca que está permitiendo llevar a cabo actuaciones como éstas que se seguirán realizando con el principal objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de las medidas anti covid, así como el resto de la normativa vigente”.