Dos bares de Lorca, sancionados por incumplir las nuevas restricciones COVID19

El edil de Seguridad José Luis Ruiz Guillén ha informado que la pasada "Tardebuena" fueron sancionados dos bares de Lorca por incumplir las nuevas restricciones COVID19 impuestas por el Gobierno Regional. Concretamente, estos dos bares habían excedido el horario de cierre, sobrepasaban el aforo máximo permitido, tenían pistas de baile abiertas y uno de los establecimientos no contaba con licencia de música".

Desde este pasado jueves, toda actividad no esencial debe cerrar a la 1 de la madrugada, cumplir con los aforos específicios y no se permite el baile en el interior de los pubs o discotecas.

Además Ruíz Guillén ha anunciado que desde Policía Local se "han impuesto 12 sanciones por actos vandálicos, conductas incívicas y micciones en la calle"