Condenan policía a pagar 7.300 euros por las lesiones que produjo en agresión

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un agente policial contra la sentencia de un juzgado de primera instancia de Lorca que lo condenó a indemnizar con 7.300 euros por las lesiones que produjo al hombre que lo denunció por agresión.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que en el proceso penal que fue abierto tras la presentación de la denuncia fue absuelto por prescripción del delito leve de lesiones del que se le acusaba.

La resolución añadía que la absolución se decretaba sin perjuicio de las acciones civiles que pudiera emprender el denunciante, que es lo que este hizo, y el juzgado de primera instancia de Lorca condenó al agente a pagar al perjudicado la citada indemnización.

En su apelación ante la Audiencia el denunciado alegó que no existían pruebas de los hechos y que el denunciante había actuado por móviles espurios y por venganza, ya que con anterioridad había sido condenado por agredir a su pareja.

Y añadió que existía cosa juzgada al haber sido absuelto en el proceso penal por prescripción y también por la inexistencia de pruebas, además de quejarse de que la sentencia recurrida había tardado en dictarse más de trece meses, cuando el plazo fijado por la ley es de veinte días.

Al rechazar el recurso, la Audiencia Provincial de Murcia dice que la absolución en el proceso penal fue por la prescripción que se había producido, no por la falta de pruebas, y añade que siendo cierto que los procedimientos estaban teniendo una duración excesiva, “no lo es menos que ello no afecta al acierto o no en la resolución que se dicta”.

La sentencia concluye que la duración excesiva del proceso le ha beneficiado, al dar origen a la prescripción, “ya que de esa manera evitó las posibles consecuencias que habría podido tener en su carrera profesional”