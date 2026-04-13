Lorca se sube al escenario: 150 estudiantes de instituto toman el auditorio

El auditorio Margarita Lozano de Lorca acogerá los días 14 y 15 de abril la tercera edición de la Muestra de Teatro Juvenil de la Ciudad. En este evento, más de 150 alumnos de siete institutos de educación secundaria presentarán las obras que han preparado durante el curso académico en sus talleres de teatro.

Un repertorio para todos los públicos

Los jóvenes artistas pondrán en escena una variada selección de montajes. El programa incluye desde clásicos de Óscar Wilde hasta obras de creación colectiva, pasando por versiones de musicales tan conocidos como “Grease” y adaptaciones satíricas de cuentos populares como “Caperucita Roja”.

Una iniciativa que nació en las aulas

La muestra nació hace tres años, cuando los propios centros educativos propusieron al Ayuntamiento la idea de que sus estudiantes pudieran actuar en un “teatro de verdad”. Las representaciones se llevarán a cabo en dos tardes consecutivas y la entrada será gratuita para todos los asistentes.

Descubren por primera vez lo que es enfrentarse a un público real en un escenario" Santiago Parra Concejal de Cultura

El concejal de Cultura, Santiago Parra, ha hecho un llamamiento para "invitar a todos los lorquinos y a todos los visitantes" a que acudan para "arropar a estos 150 alumnos". Se trata de un momento clave para muchos de ellos, ya que "descubren por primera vez lo que es enfrentarse a un público real en un escenario y que les va a servir de pericia".