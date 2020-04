La concejalía de Turismo promueve una Semana Santa aún más diferente que se trasladará a balcones y rrss

El vicealcalde de Lorca y concejal de Turismo, Francisco Morales y el concejal de Semana Santa, José Luis Ruiz Guillén, han dado a conocer la iniciativa de la concejalía de Turismo que comenzó el pasado 22 de marzo para una Semana Santa que se va a desarrollar bajo esta peculiar situación de confinamiento en nuestros hogares. En un vídeo comunicativo, para velar con las recomendaciones de las autoridades sanitarias en sustitución de las tradicionales ruedas de prensa, los dos ediles han detallado la iniciativa de la concejalía de Turismo que se desarrollará con la indispensable colaboración de las cofradías lorquinas, así como de la televisión local ‘ComarcalTV’.

El concejal de Turismo, Francisco Morales, ha declarado que “debido a la excepcional situación de confinamiento que vivimos, nos vimos obligados a suspender la manera tradicional en que nuestra Semana Santa tiene lugar todos los años, pero eso no tenía por qué significar que los lorquinos nos tuviéramos que quedar sin Semana Santa, por lo que desde Turismo de Lorca nos pusimos en marcha para ofrecer una alternativa para vivir y disfrutar nuestras procesiones en familia, desde casa, a los lorquinos”

Así, el pasado 22 de marzo, desde las redes sociales de la concejalía de Turismo se dio a conocer la nueva estrategia a seguir para la Semana Santa 2020, anunciando que será más diferente que nunca y virtual. De esta manera, los concejales de Turismo y de Semana Santa, vuelven a recordar esta iniciativa puesta en marcha y a animar a todos los lorquinos y amantes de nuestra Semana Santa a que la sigan poniendo en práctica.

Por su parte, el concejal de Semana Santa, José Luis Ruiz Guillén, ha afirmado que “esta Semana Santa será diferente, más diferente que nunca, pero no cabe duda que los lorquinos sabremos transformar la situación en algo positivo a la vez que inaudito, vivir la Semana Santa desde casa con la pasión y el ímpetu que nos caracteriza”. Además, Ruiz Guillén ha apelado a la prudencia y al respeto a las normas establecidas para evitar la propagación del coronavirus, circunscribiendo esta iniciativa exclusivamente al domicilio particular, no trasladándola a la calle bajo ningún concepto ni a las zonas comunes de los edificios ni azoteas.

Desde el primer momento en que cambiaron las circunstancias relativas a la celebración de la Semana Santa, la concejalía de Turismo se puso en contacto con las diferentes cofradías de nuestra localidad para coordinar todas las acciones que las mismas pensaran realizar, y que sirvieran para completar el programa oficial de la Semana Santa. También sumaron a este proyecto la iniciativa de la televisión ComarcalTV de retransmitir todos los actos relativos a la semana santa con el fin de aunar esfuerzos y coordinar algunas de las acciones más relevantes en un mismo proyecto, sirviendo la concejalía de Turismo de vehículo y de impulso a las mismas. “#PasiónEnCasa” es la etiqueta con la que Turismo pretende, por un lado vertebrar todas las acciones que van a llevar a cabo junto a las Hermandades y Cofradías de la Ciudad, como por otro lado animar a los lorquinos a ser creativos y compartir su pasión desde sus domicilios.

Francisco Morales ha indicado que la campaña se articula en torno a dos acciones: “Por un lado vamos a hacer un “programa virtual” de nuestra Semana Santa en redes sociales. La concejalía de Turismo va a seguir el programa de las fiestas publicando los actos más destacados de la Semana Santa mediante 13 vídeos de entre 30 y 40 segundos de duración que sirvan como reclamo de los actos más destacados, como serenatas, procesiones, etc., y que enlazarán con las retransmisiones de la Semana Santa pasada que ComarcalTv va a emitir. A este programa le sumaremos los actos alternativos y acciones que las cofradías lorquinas han planificado para este año tan excepcional”.

Este programa virtual se podrá descargar de la web lorcaturismo.es y se publicará en las cuentas oficiales de la Concejalía de Turismo en redes sociales, que además cada día publicarán los actos correspondientes al mismo.

Por otro lado, “tal y como hemos visto durante todos estos días los lorquinos van a vivir su Semana Santa en casa, en familia, con esa pasión diferente que nos caracteriza y para ello queremos canalizar todas las imágenes, vídeos, o recursos que los lorquinos creen en sus casas a través del hashtag #PasiónEnCasa con el fin de que la compartan con lorquinos y también muestren al exterior su particular pasión. Para potenciar esta acción, las imágenes y vídeos que más visualizaciones tengan, tweets o likes, serán premiados con sillas para los palcos del próximo año, visitas guiadas gratuitas a los museos de bordados de nuestras cofradías, o material audiovisual de nuestras procesiones”, ha afirmado Morales.

La campaña organizada por Turismo de Lorca pretende darle un giro positivo a la célebre frase “La procesión va por dentro” con motivo de la situación que estamos viviendo debido al confinamiento generado a raíz del COVID-19. La imagen con la que acompaña a este proyecto representa una comunidad de vecinos en plena Semana Santa. La fachada, del color del albero que se coloca todos los años en el trascurso de “la Carrera”, muestra en el interior de las ventanas siluetas típicas de nuestras procesiones: imágenes religiosas, nazarenos, romanos y caballos, símbolos que unen a todas las cofradías lorquinas. El estilo arquitectónico del edificio está inspirado en algunas de las casas de la calle Corredera, que la hacen reconocible y próxima a todos los lorquinos. Para finalizar, por un lado, un cartel luminoso corona la fachada con el eslogan de la campaña, y por otro, visualizamos una azotea repleta de pañuelos colgados de todas las cofradías de Lorca.