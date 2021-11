Vuelve la Ruta de la Tapa en Puerto Lumbreras

La alcaldesa de Puerto Lumbreras; María Ángeles Túnez, junto a la concejal de Desarrollo Local y Dinamización Económica; Rocío Martínez, presidentes de las asociaciones empresariales Aseplu, Cámara de Comercio y Hostelum, hosteleros del municipio y patrocinadores del evento, ha presentado esta mañana la “Ruta de la Tapa” que se celebrará los fines de semana del presente mes (sábado y domingo) desde este sábado 13 al 28 de noviembre, y en la que participarán quince establecimientos de hostelería de Puerto Lumbreras. La iniciativa cuenta con el patrocinio de Cerveza Estrella de Levante, CEPSA-Butano y Revisiones, Café Rus, Marlina, Jobufer, Proklean, Eventos Locufun, Lomas Bar Restaurante, y Vinos “Juana La Loca”. “Desde el Ayuntamiento junto a las asociaciones empresariales impulsamos una vez más la ya tradicional Ruta de la Tapa de Puerto Lumbreras tras el éxito de ediciones anteriores, para impulsar, dinamizar y fomentar el consumo en la hostelería de nuestra localidad, y seguir apoyando a uno de los sectores más castigados de la pandemia, que son ejemplo de esfuerzo y lucha para sacar adelante sus negocios, y a la vez exponentes de la gran calidad de productos y la buena cocina de la que disfrutamos en nuestro municipio”, ha señalado la alcaldesa; María Ángeles Túnez.

Las personas que consuman su tapa en los establecimientos participantes (al menos tres diferentes), entrarán además en el sorteo de 2 noches de hotel en Granada, 1 comida en un restaurante con Estrella Michelin valorada en 200 euros, y 46 vales por importe de 50 euros cada uno para consumir en bares y restaurantes adscritos a la iniciativa. A tal efecto, los locales participantes dispondrán de una urna y unas tarjetas donde los participantes pondrán su nombre y apellidos, DNI y teléfono, y que serán selladas por el establecimiento, dando validez a la consumición. El sorteo se realizará de forma pública 15 días después de finalizar la Ruta de la Tapa.

La iniciativa contará también con una zona infantil gratuita para niños a partir de 3 años los domingos 14, 21 y 28 de noviembre en el patio del Centro Cívico Cultural de 12.00 a 17.00 horas en la que los más pequeños podrán divertirse con diversas actividades como hinchables, talleres y animación.

Campaña de sensibilización frente a la violencia de género en establecimientos de hostelería y comercios

Por otra parte, dentro con la programación conmemorativa del 25 de noviembre, "Día Internacional contra la Violencia de Género" y a través los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, desde la concejalía de Mujer en colaboración con la concejalía de Desarrollo Local y Dinamización Económica del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, se ha programado una campaña gráfica de sensibilización y prevención de la violencia de género dirigida a la hostelería y los comercios. Esta campaña tiene la finalidad de concienciar a la población y, en la misma se instalarán mensajes divulgativos como “¡Qué no te apriete el amor, NO es TU TALLA!” y “¡En el AMOR deja HUELLA no crees CICATRICES!” sobre soportes adhesivos en los aseos de los diferentes locales hosteleros y probadores de los comercios del municipio.