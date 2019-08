Seis candidatas se presentan a un Baile de la Reina 2019 inspirado en el movimiento “steampunk”

El municipio de Puerto Lumbreras celebra este año la 61ª edición de la gala de Elección y Coronación “Baile de la Reina”. La alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, el concejal de Festejos, Juan Rubén Burrueco, y el concejal de Juventud, José Manuel Sánchez, han estado acompañados por las 6 damas que optarán a la corona de Reina de las Fiestas 2019, y por la Reina de las Fiestas 2018, Ana García, en el acto de presentación.

La cita tendrá lugar el sábado 7 de septiembre a partir de las 23.00 horas en la explanada del Centro Deportivo Municipal. Como en ediciones anteriores, antes de iniciar la gala, se realizará la recepción oficial de las damas en el Centro Cultural Casa de los Duendes.

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, ha explicado que “este año tenemos 6 candidatas, muestra de juventud, belleza y simpatía, y también las mejores embajadoras de las tradiciones y cultura de Puerto Lumbreras”.

Esta nueva edición estará dedicada al movimiento “steampunk”; artístico y sociocultural. El steampunk se desenvuelve en una ambientación donde la tecnología a vapor sigue siendo la predominante y por lo general localizada en Inglaterra durante la época victoriana, donde no es extraño encontrar elementos comunes de la ciencia ficción o la fantasía. La idea surge de la carroza ganadora del Desfile de Carrozas de las fiestas patronales del pasado año. Además, la banda sonora de esta edición será la mítica banda británica

‘Queen’. Los asistentes podrán disfrutar de grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, 'I want to break free’, 'the show must go on’ o ‘don’t stop me now’.

Los encargados de conducir la gala, en la que está prevista una masiva asistencia como en anteriores ediciones, serán el showman Carlos Chova y la vedette y cantante Alba.

Respecto a las características técnicas, la gala del Baile de la Reina 2019 contará con una pasarela de más de 50 metros de longitud y un escenario de más de 170 metros cuadrados y 300.000 vatios de luz y sonido. Además habrá pantallas gigantes y diferentes espectáculos que sorprenderán a todos los asistentes.

Para finalizar la velada, la Reina de las Fiestas 2018, Ana García, cederá la corona a una de las candidatas que este año aspiran a ser elegidas por votación popular. Las damas son Elena Artero, Cristina López, Nerea López, Marina Millán, María Navarro y Lidia Muñoz. Tras la elección de la nueva Reina, tocará la Guateque Club Band, formada por los músicos que acompañan a David Otero; “el Pescao”.

La gala de coronación se cerrará con el tradicional vals, presidido por la nueva reina, en el que participarán todas las damas acompañadas por sus respectivos damos.

Cabe destacar que este evento está organizado por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y cuenta con el patrocinio de Lirola-Napal, Alimer, Moyca, Caudal y la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbrera