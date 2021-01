Puerto Lumbreras continúa el reparto de alimentos a las familias más vulnerables

El Servicio de Emergencias Municipal-Protección Civil en coordinación con los Servicios Sociales de Puerto Lumbreras ha continuado esta mañana con el reparto de alimentos a familias vulnerables del municipio, dentro del final de la segunda de las tres fases que componen este plan del Banco de Alimentos ante las consecuencias económicas de la COVID-19. De esta forma, se distribuyen productos no perecederos, lácteos, conservas, aceite, arroz o pasta entre otros, para dar un respiro a las familias más necesitadas de la localidad. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento además, atienden a personas, familias y colectivos en necesidades básicas de alimentación, higiene y vestido, ayuda para suministros de luz, agua, butano y alquiler, así como cualquier otra situación que se pueda producir de cara al restablecimiento de servicios básicos. “La pandemia ha incrementado notablemente la demanda, y se prevé que este año siga subiendo ya que la situación sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales no remiten. Servicios Sociales está dando respuesta a todas las solicitudes de forma ágil y eficaz, se ha contado hasta ahora con la colaboración del Gobierno regional, y por otra parte con la ayuda del Fondo Social Extraordinario COVID-19 del Gobierno central con el que se prevé cubrir hasta finales de este mes de enero, pero tenemos mucha incertidumbre, ya que en los presupuestos nacionales para 2021 no se refleja ningún tipo de ayuda extraordinaria para continuar haciendo frente al aumento de demanda y prestar, por tanto, esta atención

básica a la población que lo necesite. Todo el peso de la situación de estas familias lumbrerenses recae por tanto en el Ayuntamiento, que se hace cargo de atender todas estas necesidades con fondos y recursos propios. Además, el retraso en la resolución de las prestaciones por desempleo y el Ingreso Mínimo Vital hace que el número de personas que requieren la ayuda de Servicios Sociales siga aumentando cada día”, señala la alcaldesa; María Ángeles Túnez.