La concejal de Desarrollo Local y Dinamización Económica; Rocío Martínez, presidió este jueves una nueva reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Económico, Empresarial y Comercial, en la que trasladó a los hosteleros la decisión del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras por la que bares, cafeterías y restaurantes del municipio mantendrán la exención en el pago de la tasa por ocupación de vía pública por sus terrazas durante el próximo año 2022. De este modo, el consistorio mantiene una medida que viene aplicando desde que se declarara el Estado de Alarma por la pandemia en marzo de 2020. "Esta bonificación fiscal hará que los hosteleros de la localidad ahorren alrededor de 25.000 euros, lo que supone una ayuda importante con la que queremos que el sector supere los efectos económicos de la COVID-19 de la forma más rápida y efectiva posible. Para el equipo de Gobierno siempre ha sido una prioridad ayudar a la hostelería y al comercio en lo que estuviera en muestras manos". Entre esas medidas, destacan los 80.000 euros en ayudas directas que el consistorio puso a disposición de los hosteleros para contrarrestar las consecuencias del Estado de Alarma, la posibilidad de que ampliaran al máximo posible el espacio disponible en terrazas, corte de calles durante las Fiestas Patronales, las ayudas para contratar conciertos tanto en Feria como en la próxima Navidad y Fiestas de la pedanía de El Esparragal, o las diversas campañas que se llevan a cabo durante todo el año para fomentar el consumo local, entre las que destaca la Ruta de la Tapa, y que este fin de semana volverán a acoger casi una veintena de establecimientos de Puerto Lumbreras.