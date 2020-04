PSOE propone dotar a los comerciantes de una plataforma de venta online gratuita

El PSOE de Puerto Lumbreras ha propuesto la creación de una plataforma on line para los comercios del municipio lumbrerense. Los socialistas creen que "estos medíos telemáticos pasan principalmente por disponer de otro escaparate en venta online, que les permita mantener la actividad desde la red, o reformar la venta en establecimiento en su caso. Un escaparate online que requiere de una estructura de funcionamiento y una gestión de puesta en marcha no demasiado compleja, pero que no está en la mente de muchos de nuestros comerciantes dada la precaria situación en la que se encuentran."

El Grupo Municipal Socialista propone "ofrecer a nuestros comerciantes esta solución desde lo público", según su portavoz, María Rosa García, “El ayuntamiento no se puede limitar a informar a los comerciantes de que esta posibilidad existe, ofertándoles plataformas privadas y de pago, podemos y debemos desde lo público dotarlos de la plataforma necesaria. El camino es claro, y nuestro municipio no puede quedar atrás en este último envite al comercio local.”

Los socialistas lumbrerenses han presentado esta moción, pidiendo que se firme de inmediato el convenio de colaboración con la asociación de empresarios Aseplu, convenio que han valorado en 30.000 €, cantidad que el ayuntamiento podría disponer de las cantidades destinadas en un primer momento a actividades lúdico- festivas en el municipio, y que no se van a poder ejecutar dada la situación en la que nos encontramos