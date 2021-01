El PSOE no considera prioritario el gasto de 322.534 € de los lumbrerenses en el Museo Folklórico

El PSOE en Puerto Lumbreras ha denunciado que está "totalmente fuera de lugar la contratación de las obras de finalización del Museo Folklórico Virgen del Rosario, iniciada por la alcaldesa, María Ángeles Túnez, y publicada en el perfil del contratante en el mes de diciembre, por un importe de 322.534 €, sin contar con el resto de las fuerzas de la oposición."

Según la portavoz socialista, María Rosa García: “Existen inversiones mucho más necesarias y productivas en los momentos en los que nos encontramos. Es curioso que, de todos los edificios que se encuentran sin terminar (ayuntamiento, centro base de emergencias, centro de la policía local del Esparragal, nuestro antiguo Parador) la alcaldesa y su equipo de gobierno pongan su interés en el museo del folklore. Por ello, vamos a reclamar el apoyo del resto de fuerzas de la oposición, para bloquear este gasto innecesario.”

Según los socialistas, en un municipio en el que las ayudas a los damnificados por la pandemia han sido irrisorias, donde no se han realizado inversiones por parte del consistorio encaminadas a mejorar la crítica situación de nuestro comercio local, donde no se promocionan actividades generadoras de empleo y, más grave aún, donde no se redoblan esfuerzos para aprobar un nuevo Plan General, antídoto perfecto para dotar al municipio de un impulso económico sin precedentes, el Partido Popular se acuerda del museo folklórico.

Por estas razones, María Rosa García reclama el apoyo del resto de fuerzas de la oposición y recuerda que “el Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras no tiene mayoría absoluta, así que si este gasto innecesario sigue adelante será por el apoyo del concejal no adscrito electo por IU o del concejal de lo que en su día fuese VOX Puerto Lumbreras. El PSOE lo tiene claro y se va a oponer a ello con todas sus fuerzas”.